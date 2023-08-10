İSTANBUL EKMEK FİYATLARI 🍞 | 10 Ağustos 2023 İstanbul’da ekmeğe zam mı geldi? İstanbul, Ankara, İzmir ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL?

istanbul Ticaret Odası (İTO) üyeleri, ekonomik dengeleri koruma ve sektör içindeki dengeyi sağlama amacıyla önemli bir toplantı düzenledi. Toplantı sonucunda alınan karar, ekmek fiyatlarına dair yeni bir düzenlemeyi içeriyor.
istanbul Ticaret Odası (İTO) üyeleri, ekonomik dengeleri koruma ve sektör içindeki dengeyi sağlama amacıyla önemli bir toplantı düzenledi. Toplantı sonucunda alınan karar, ekmek fiyatlarına dair yeni bir düzenlemeyi içeriyor.
İSTANBUL EKMEK FİYATLARI NE KADAR?
İTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
FİYAT YÜZDE 30 ARTTI
İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı. Zamla birlikte 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artmış oldu.
ANKARA EKMEK FİYATLARI NE KADAR?
Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 7 TL oldu.
İZMİR EKMEK FİYATLARI NE KADAR?
İzmir'de ekmeğe zam geldi. 5 liraya satılan 210 gram ekmeğin gramajı 200 grama indirildi. Gramajı düşürülen ekmeğin satış fiyatı da 7 liraya çıkarıldı.