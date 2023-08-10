Tapu, bir taşınmazın gerçek veya tüzel kişiler tarafından sahiplenilmesini resmi olarak gösteren belgedir. Hisseli tapu ise bir gayrimenkulün birden fazla kişi tarafından sahiplenildiğini ve ortakların hisselerini gösterir. Peki hisseli tapu üzerinde hangi işlemler uygulanabilir? Hisseli tapu nasıl müstakil tapuya çevrilir? Hisseli tapu hissedarlardan habersiz satılabilir mi? İşte cevaplar...

Ülkemizde genellikle bir kişinin ölümü sonrasında mirasçılara para veya gayrimenkul bırakılmasıyla hisseli tapu oluşur. Bu mirasçılara "hisseli malik" de denir. Ölen kişi artık tek tapu sahibi değildir ve onun yerine birden fazla mirasçı bu taşınmazda "hisseli tapu" sahibi olur. Peki hisseli tapu üzerinde hangi işlemler uygulanabilir? Hisseli tapu nasıl müstakil tapuya çevrilir? Hisseli tapu hissedarlardan habersiz satılabilir mi? İşte cevaplar...