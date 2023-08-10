E-devlet kapısından başvuru için son tarih belli oldu! Adınıza 40.000 TL, 100.000 TL, 300.000 TL yatıyor! Hemen bakın!

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansal güçlerini artırmak ve bankalardan aldıkları kredileri geri ödemekte zorlanmamalarını sağlamak amacıyla KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı oluşturulmuştur. Bu hibe programı sayesinde işletmelere faiz ve kâr payı desteği sağlanarak, uygun koşullarda kredi kullanımı teşvik edilmektedir.
KOBİ'ler için Geniş Kapsamlı Destek İmkanları
KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı, işletmelerin iş kurma ve geliştirme süreçlerine yönelik önemli fırsatlar sunmaktadır. İşletmeler, başvurularını işletme açma, makine-teçhizat alımı veya acil destek kredisi gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirebilmektedir. Bu destek programı kapsamında kurulan işletmelere 50.000 TL ve 10 puanlık destek sunulurken, stratejik ve öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler 500.000 TL'ye kadar ve 12 puanlık destek alabilmektedir.
KOBİ'lerin Soğuk Zincir ve Enerji Verimliliği Alanındaki Destekleri
KOSGEB, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlarda destek programları sunmaktadır. Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı ile işletmelere frigofirik kasa ve soğuk hava üniteleri için geri ödemesiz hibe verilirken, Enerji Verimliliği Destek Programı kapsamında enerji verimliliği sağlayan işletmelere önemli destekler sunulmaktadır.