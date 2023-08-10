BAYDÖNER HALKA ARZ TARİHİ 📊 Baydöner halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? BYDNR borsada ne zaman işlem görecek?

Bugün Sermaye Piyasası Kurulu, Baydöner ve Enerya Enerji'nin halka açılma taleplerini onayladığını duyurdu. Bu nedenle Baydöner halka arz tarihi merak ediliyor. İşte detaylar...
Bugün Sermaye Piyasası Kurulu, Baydöner ve Enerya Enerji'nin halka açılma taleplerini onayladığını duyurdu. Bu nedenle Baydöner halka arz tarihi merak ediliyor. İşte detaylar...
BAYDÖNER'İN HALKA AÇIKLIK ORANI NEDİR?
Baydöner'in halka arz açıklık oranı 21,43%'dür. Toplamda 18 milyon adet lot dağıtılacaktır.
BAYDÖNER EŞİT DAĞITIM MI ORANSAL DAĞITIM MI OLACAK?
Yurtiçi bireysel yatırımcı: 1.000 lot ve altı. Yurtiçi Yüksek Başvurulu yatırımcı: 1.0001 lot ve üstü