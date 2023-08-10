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BAYDÖNER HALKA ARZ TARİHİ 📊 Baydöner halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? BYDNR borsada ne zaman işlem görecek?

Baydöner Restoranları A.Ş., 9 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen açıklamayla yeni halka arz planlarını duyurdu. Şirketin halka arzı kapsamında detaylar da paylaşıldı. Yatırımcılar ise konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, BYDNR halka arz ne zaman? BYDNR hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 18:48 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 18:48
BAYDÖNER HALKA ARZ TARİHİ 📊 Baydöner halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? BYDNR borsada ne zaman işlem görecek?

Bugün Sermaye Piyasası Kurulu, Baydöner ve Enerya Enerji'nin halka açılma taleplerini onayladığını duyurdu. Bu nedenle Baydöner halka arz tarihi merak ediliyor. İşte detaylar...

BAYDÖNER HALKA ARZ FİYATI NEDİR?

Baydöner hissesi 21 TL'den halka arz olacak.

BAYDÖNER HALKA ARZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Baydöner'in halka arz tarihinin 14-15-16 Ağustos 2023 olarak açıklanması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.

BAYDÖNER'İN BORSA KODU NEDİR?

Baydöner hissesinin sembolü "BYDNR" olacak.

BAYDÖNER'İN HALKA AÇIKLIK ORANI NEDİR?

Baydöner'in halka arz açıklık oranı 21,43%'dür. Toplamda 18 milyon adet lot dağıtılacaktır.

BAYDÖNER EŞİT DAĞITIM MI ORANSAL DAĞITIM MI OLACAK?

Yurtiçi bireysel yatırımcı: 1.000 lot ve altı. Yurtiçi Yüksek Başvurulu yatırımcı: 1.0001 lot ve üstü


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