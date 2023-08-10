ALTIN SON DAKİKA: 10 Ağustos Perşembe altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam) Canlı bugün anlık fiyatlar...

Enflasyon verileri öncesinde altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları nedir? İşte 10 Ağustos 2023 tarihinde güncel altın fiyatları:
Enflasyon verileri öncesinde altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları nedir? İşte 10 Ağustos 2023 tarihinde güncel altın fiyatları:
ALTIN FİYATLARI CANLI 10 AĞUSTOS 2023
Gram Altın:
Çeyrek Altın:
Yarım Altın:
Tam Altın:
Ata Altın:
Ata Beşli Altın:
Gremse Altın: