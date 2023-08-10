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ALTIN SON DAKİKA: 10 Ağustos Perşembe altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam) Canlı bugün anlık fiyatlar...

10 Ağustos Perşembe tarihinde altın fiyatları merak ediliyor. Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına göz atalım. Altın fiyatları güne kısmi yükselişle başladı ve yatırımcılar güncel rakamları araştırıyor. Ons bazında altının fiyatı 1918 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bugün açıklanacak enflasyon verileri piyasaların odak noktasında bulunuyor. Bu verilerin altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 12:50 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 12:50
ALTIN SON DAKİKA: 10 Ağustos Perşembe altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Canlı bugün anlık fiyatlar...

Enflasyon verileri öncesinde altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları nedir? İşte 10 Ağustos 2023 tarihinde güncel altın fiyatları:

ALTIN FİYATLARI CANLI 10 AĞUSTOS 2023

10 Ağustos 2023 tarihindeki altın fiyatları:

  • Gram Altın:

    • Alış Fiyatı: 1.704,64 TL
    • Satış Fiyatı: 1.729,48 TL

  • Çeyrek Altın:

    • Yeni Çeyrek Alış Fiyatı: 2.783 TL
    • Yeni Çeyrek Satış Fiyatı: 2.825 TL
    • Eski Çeyrek Alış Fiyatı: 2.774 TL
    • Eski Çeyrek Satış Fiyatı: 2.816 TL

  • Yarım Altın:

    • Yeni Yarım Alış Fiyatı: 5.566 TL
    • Yeni Yarım Satış Fiyatı: 5.650 TL
    • Eski Yarım Alış Fiyatı: 5.553 TL
    • Eski Yarım Satış Fiyatı: 5.616 TL

  • Tam Altın:

    • Yeni Tam Alış Fiyatı: 11,117 TL
    • Yeni Tam Satış Fiyatı: 11.250 TL
    • Eski Tam Alış Fiyatı: 11,049 TL
    • Eski Tam Satış Fiyatı: 11.233 TL

  • Ata Altın:

    • Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 11.426 TL
    • Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 11.549 TL
    • Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 11.407 TL
    • Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 11.542 TL

  • Ata Beşli Altın:

    • Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 56,776 TL
    • Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 57,572 TL
    • Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 56,690 TL
    • Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 57,486 TL

  • Gremse Altın:

    • Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 27.660 lira
    • Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı: 28,027 lira
    • Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 27.662 lira
    • Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 27,996 lira


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