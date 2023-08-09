NASA’dan uzayın derinliklerinde muazzam keşif! Dünyadaki herkesi zengin edecek kadar bulundu

NASA tarihin en büyük ve en değerli asteroidlerinden birini keşfetmek için çalışmalarını hızlandırdı. "Psyche" isimli bu muazzam gök cismi bilim dünyasını heyecanlandıran bir potansiyele sahip. Değerinin 10 katrilyon dolar olduğu tahmin edilen bu asteroid hem büyüklüğü hem de bileşimiyle dikkat çekiyor.

10 KATRİLYON DOLAR DEĞERİNDE Yapılan araştırmalar neticesinde Psyche'nin iç çekirdeği, 10 katrilyon dolarlık değeri temsil eden demir, nikel ve altın gibi madenlerden oluşuyor.