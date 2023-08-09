HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | Ağustos 2023 hangi şirketler halka arz olacak? Altınkılıç, Durukan Şekerleme, Ebebek, Penti...

Ağustos 2023'te birçok şirket halka arz edilecek. Bu halka arz işlemleri, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışını içeriyor. Yatırımcılar, bu fırsatları kaçırmamak için merakla Ağustos ayı halka arz takvimini araştırıyor. Peki, 2023 hangi şirketler halka arz edilecek? İşte detaylar...