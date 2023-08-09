Altında son durum merak ediliyor. Yatırım ve takı için altın almak isteyenler son dakika güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın güne düşüşle başladı. Kapanışı 1.680,20 ile yapan gram altın bugün 1.678,95. İşte altın fiyatları canlı...