Altında son durum merak ediliyor. Yatırım ve takı için altın almak isteyenler son dakika güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın güne düşüşle başladı. Kapanışı 1.680,20 ile yapan gram altın bugün 1.678,95. İşte altın fiyatları canlı...
Altında son durum merak ediliyor. Yatırım ve takı için altın almak isteyenler son dakika güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın güne düşüşle başladı. Kapanışı 1.680,20 ile yapan gram altın bugün 1.678,95. İşte altın fiyatları canlı...
ALTIN FİYATLARI CANLI 9 AĞUSTOS 2023
GRAM ALTIN
Alış: 1.679,41
Satış: 1.679,66
ÇEYREK ALTIN
Alış: 2.761,00
Satış: 2.798,00
YARIM ALTIN
Alış: 5.522,00
Satış: 5.596,00
TAM ALTIN
Alış: 10.874,20
Satış: 11.085,73
ATA ALTIN
Alış: 11.214,02
Satış: 11.493,80
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 11.035,00
Satış: 11.141,00
ONS
Alış: 1.933,32
Satış: 1.933,63