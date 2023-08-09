PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

9 Ağustos 2023 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ALTIN SON DAKİKA

Günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan altın piyasası, bu sabah düşüşle bir başlangıç yaptı. Dünün kapanış fiyatı olan 1.680,20 seviyesinden güne adım atan gram altın, bu yeni güne 1.678,95 seviyesinde bir düşüşle başladı. Bu durum, yatırımcıların ve altın almak isteyenlerin dikkatini çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Altın piyasası her an değişebilir ve iniş çıkışlar yaşayabilir. Bu nedenle, yatırımcılar ve takı tutkunları için en güncel altın fiyatlarını yakından takip etmek oldukça önemlidir. Gelişen ekonomik koşullar, küresel olaylar ve diğer faktörler altın fiyatlarını etkileyebilir ve bu da yatırım stratejilerini belirlerken dikkate alınması gereken unsurlardan sadece birkaçıdır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 08:06 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 08:06
9 Ağustos 2023 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ALTIN SON DAKİKA

Altında son durum merak ediliyor. Yatırım ve takı için altın almak isteyenler son dakika güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın güne düşüşle başladı. Kapanışı 1.680,20 ile yapan gram altın bugün 1.678,95. İşte altın fiyatları canlı...

ALTIN FİYATLARI CANLI 9 AĞUSTOS 2023

GRAM ALTIN

Alış: 1.679,41

Satış: 1.679,66

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.761,00

Satış: 2.798,00

YARIM ALTIN

Alış: 5.522,00

Satış: 5.596,00

TAM ALTIN

Alış: 10.874,20

Satış: 11.085,73

ATA ALTIN

Alış: 11.214,02

Satış: 11.493,80

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 11.035,00

Satış: 11.141,00

ONS

Alış: 1.933,32

Satış: 1.933,63


SON DAKİKA