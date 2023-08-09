FINDIK FİYATLARI 2023 Başkan Erdoğan "Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Revant için 82,50 TL olarak belirlendi." dedi.

GİRESUN'DA FINDIK HASAT TARİHLERİ BELİRLENDİ Giresun'da fındık hasadının sahil kesimi için 12 Ağustos, orta kesim için 17 Ağustos ve yüksek kesim için 24 Ağustos olarak belirlendiği bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 0-250 metre rakıma sahip sahil kesiminde hasadın 12 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.