PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

18 yaşını geçen herkes parasını ATM'den çekebilir! 1.874,57 TL'den 5.097,96 TL'ye kadar destek müjdesi verildi

Devletin vatandaşa ödediği yardımlar kapsamında belgesini ibraz eden vatandaş onaylanması durumunda bankaların ATM'sinden ödemesini derhal alabiliyor. Çoğu kişinin bilmediği bu yardımların başvuruları sürüyor. İhtiyacı olan vatandaşlar yardım ödemeleri yapılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerinin pek çoğunda tutarlar memur maaş katsayısında yaşanan artışla birlikte yükseldi. Yaşlılara, engellilere, hastalara, yakınlarına bakanlara ve ailelere yapılan ödemeler değişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 17:10 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 17:10
18 yaşını geçen herkes parasını ATM’den çekebilir! 1.874,57 TL’den 5.097,96 TL’ye kadar destek müjdesi verildi

Devlet ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım programlarıyla destek sağlıyor. Temmuz ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanan değişim bu desteklerin pek çoğuna yansıdı. Memur maaşı katsayısının bu yılın ikinci yarısında yüzde 17.55 artırılması da pek çok ödemeye ve ücrete yansıdı. Destek ödemelerinden faydalanmak için bazı şartlara uymanız gerekiyor.

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 997 liradan 2 bin 348 liraya çıktı. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte yükseldi.

65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 3 bin 800 lira 77 kuruşun altında olanlar 65 yaş aylığından yararlanabilecek.

EVDE BAKIM MAAŞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 4 bin 336 lira tutarındaki destek 5 bin 97 lira 96 kuruşa ulaştı.

ENGELLİ MAAŞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 594 lira 70 kuruştan bin 874 lira 57 kuruşa, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 392 lira 5 kuruştan 2 bin 811 lira 85 kuruşa çıktı.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına verilen aylık bin 874 lira 57 kuruş oldu.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de arttı. Okul öncesi için ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 lira 53 kuruşa, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 90 liradan 3 bin 632 lira 40 kuruşa, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 295 liradan 3 bin 874 lira 45 kuruşa, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 3 bin 708 liradan 4 bin 358 lira 76 kuruşa çıktı.

Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 lira 53 kuruşa, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 648 liradan bin 937 lira 22 kuruşa yükseldi.


SON DAKİKA