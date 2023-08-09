18 yaşını geçen herkes parasını ATM’den çekebilir! 1.874,57 TL’den 5.097,96 TL’ye kadar destek müjdesi verildi

EVDE BAKIM MAAŞI Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 4 bin 336 lira tutarındaki destek 5 bin 97 lira 96 kuruşa ulaştı.

ENGELLİ MAAŞI Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 594 lira 70 kuruştan bin 874 lira 57 kuruşa, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 392 lira 5 kuruştan 2 bin 811 lira 85 kuruşa çıktı.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına verilen aylık bin 874 lira 57 kuruş oldu.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de arttı. Okul öncesi için ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 lira 53 kuruşa, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 90 liradan 3 bin 632 lira 40 kuruşa, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 295 liradan 3 bin 874 lira 45 kuruşa, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 3 bin 708 liradan 4 bin 358 lira 76 kuruşa çıktı.

Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 lira 53 kuruşa, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 648 liradan bin 937 lira 22 kuruşa yükseldi.