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Vergisiz telefon satışı ne zaman başlar? Öğrenciye vergisiz telefon ne zaman başlayacak?

Öğrencilere yönelik vergisiz akıllı telefon satışı için yapılan araştırmalar ve hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de bir süredir gündemi meşgul eden bu konu, yeni ayın başlamasıyla birlikte daha da önem kazandı. Vergisiz cep telefonu satışı için altyapı ve düzenlemelerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 08:16 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 08:16
Vergisiz telefon satışı ne zaman başlar? Öğrenciye vergisiz telefon ne zaman başlayacak?

Son günlerde gündemde olan vergisiz akıllı telefon satışı konusu, yeni ay ile birlikte hız kazanmış ve pek çok kesim tarafından merakla beklenmeye başladı. Öğrenciye vergisiz telefon satışıyla detaylar merak edildi. Seçimlerden hemen önce müjdesi verilen üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere sağlanacak vergisiz telefon ve bilgisayar için araştırmalar sürüyor. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

7 Ağustos Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Gençlerimize yatırım yapmayı spor, turizm, eğitim olmak üzere her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz."

"Gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerimizin arkasındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Orta Vadeli Programla ilgili bilgi sundu. Eylül ayında kamuoyuyla paylaşacağımız Orta Vadeli Programla 85 milyonun tamamına rehberlik edeceğine inanıyoruz.'' dedi.

VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.


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