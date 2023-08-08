Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş, halka arz süreciyle yatırımcılar için cazip bir yatırım fırsatı sunmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı için SPK onayı bekleniyor ve perşembe günleri SPK tarafından açıklanan halka arz kararıyla ilgili detaylar merak ediliyor.
TATEN HALKA ARZ ŞEKLİ
Sermaye Artırımı : 20.600.000 Lot
Ortak Satışı : 27.600.000 Lot (Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu)
Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Ali İbrahimağaoğlu)
Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.)
TATEN HALKA ARZ SONRASI HİSSE SATMAMA TAAHÜDÜ VAR MI?
6 Ay, İhraççı.
6 Ay, Ortaklar satış yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.
Hisse Fiyat İstikrarı var mı? ve Günlük Alım Emri Taahhüdü Var mı?
Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır