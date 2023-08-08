Son dakika: Yarım gram altın tedavülden kalktı mı, neden kalktı? Yarım gram altın üretimi durdu mu?

Düğünlerin gözde takısı haline gelen yarım gram altın tarihe karışıyor. Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı genelge ile rafinerilerin artık en az 1 gram altın üretebileceğini bildirdi. Peki Yarım gram altın kalktı mı, neden kalktı? Yarım gram altın üretimi durdu mu?

YARIM GRAM ALTIN TEDAVÜLDEN KALKTI MI, NEDEN?

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını yarım gram (0.5) yerine en az 1 gram olarak üretilebilecek.

En fazla ise 100 gram altın üretilebilecek.