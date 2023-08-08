Bankalardan alınan kredilerin geri ödemeleri yapılmazsa, öncelikle bankalar idari takip başlatabilir ve Merkez Bankası Kara Listesi'ne kaydedilebilirsiniz. Ayrıca, borcunuzun icra takibi sürecine girmesi de mümkündür.
Bankalardan alınan kredilerin geri ödemeleri yapılmazsa, öncelikle bankalar idari takip başlatabilir ve Merkez Bankası Kara Listesi'ne kaydedilebilirsiniz. Ayrıca, borcunuzun icra takibi sürecine girmesi de mümkündür.
Kredi borcunuzun 54. gününde, borçlu olarak size bir ihtar gönderilebilir. Bu ihtarın gönderilmesi durumunda gecikme faizi ile birlikte ihtar ücreti de borca eklenir. Eğer borçlu, 54 günlük süre zarfında ihtarı alıp ödeme yapmazsa, hem gecikme faizini hem de ihtar ücretini ödemek zorunda kalabilir.
Banka, borçlunun ödeme yapmadığı 90 gün sonrasında doğrudan iletişime geçerek gecikmiş borcun faizi ile birlikte ödenmesini talep edebilir. Ayrıca, ihtar ücreti de borçluya yüklenir. Bu aşamada, borçlu tüm borcu, faizi ve ihtar ücretini öderse yasal takip durdurulabilir veya yapılandırma talebinde bulunabilir.
Hukuki süreç başladığında, avukat aracılığıyla yürütülen yasal takip sonucunda, Merkez Bankası Kara Listesi'ne kaydedilirsiniz. Bu durumda kredi siciliniz bozulur ve 5 yıl boyunca kredi alamazsınız. Ayrıca, mahkeme kararına bağlı olarak banka hesaplarınız bloke edilebilir, maaşınızın bir kısmına el konulabilir veya icra takibi başlatılabilir.
Kredi kartı borcunuzun ödenmemesi durumunda da benzer süreçler işler. 90 günlük süre sonunda borcunuzu ödemezseniz yasal takip başlatılabilir, kara listeye alınabilir ve hatta icra süreci başlayabilir.
Sonuç olarak, kredi borcunun ödenmemesi ciddi sonuçlar doğurabilir ve mali durumunuzu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, kredi veya kredi kartı borçlarınızı düzenli olarak ödemek önemlidir.