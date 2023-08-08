Hisseli tapu hissedarlardan habersiz satılır mı? Hisseli tapu müstakil tapuya nasıl çevrilir?

Bu durumda, taşınmazın tek bir sahibi olmadığı ve birden fazla kişinin sahiplik hakkının bulunduğu "hisseli tapu"dan bahsedilir. Ancak bazı durumlarda, hisseli tapu müstakil tapuya dönüştürülmek istenebilir. Peki, hisseli tapu nasıl müstakil tapuya çevrilir? Hisseli tapu hissedarlardan habersiz satılabilir mi? İşte bu konuda araştırılan detaylar!

Ülkemizde genellikle bir kişinin ölümü sonrasında mirasçılara para veya gayrimenkul bırakılmasıyla hisseli tapu oluşur. Bu mirasçılara "hisseli malik" de denir. Ölen kişi artık tek tapu sahibi değildir ve onun yerine birden fazla mirasçı bu taşınmazda "hisseli tapu" sahibi olur. Peki hisseli tapu üzerinde hangi işlemler uygulanabilir? Hisseli tapu nasıl müstakil tapuya çevrilir? Hisseli tapu hissedarlardan habersiz satılabilir mi? İşte cevaplar...