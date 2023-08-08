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takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

Emekli zam çizelgesi sil baştan değişti! 8.000 TL alan emekliye Ocak 2024'te en az 10.553,60 TL maaş geliyor

Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 9,49 olarak duyuruldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki maaş zammı için ilk veri ortaya çıktı. Temmuz ayı enflasyonu 6 aylık dönemdeki ilk veriyi oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9,49 olduğunu duyurdu. 2023 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki veriler emekli maaşları için belirleyici olacak. Şimdi gözler ilk verinin ardından maaşlar için yapılan hesaplamalara çevrildi. İlk veriye göre zamlı maaşlar kalem kalem hesaplandı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 09:11 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 09:11
Emekli zam çizelgesi sil baştan değişti! 8.000 TL alan emekliye Ocak 2024’te en az 10.553,60 TL maaş geliyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam oranı için ilk veri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,49 olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi maaşlar her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen enflasyon artışına göre güncelleniyor. Bu güncelleme SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yapılan enflasyon zammını içeriyor. Ayrıca ek iyileştirme adı altında ek bir artış uygulanabiliyor. Yılın ikinci yarısı için gelen ilk veriyle zamlı maaş hesaplaması tek tek yapıldı.

GERİYE 5 VERİ KALDI

Enflasyon zammı için 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisine bakılacak. İlk veri de geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9.49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı.

Emekliler enflasyon zammının oranını son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Ancak ipuçları da var. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak güncelledi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek.

KÖK AYLIĞA EKLENECEK

Emeklilerin Ocak zammı kök aylıklara yansıtılacak. Artışın yansıtılmasının ardından kök aylığı ve ek ödemesi toplamı belirlenen taban aylığın altında kalanların ödemesi bu tutara tamamlanacak. Üstünde olanlar ise kendi aylığı üzerinden ödeme alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARI (TL)

Yüzde 9.49 çıkan 1 aylık enflasyon verisi ve yüzde 31.92 olan 6 aylık enflasyon tahmini maaşlara şöyle yansıyacak:

Mevcut maaş: 7.500,00
% 9.49 zamlı: 8.211,75
% 31,92 zamlı: 9.894,00

Mevcut maaş: 7.600,00
% 9.49 zamlı: 8.321,24
% 31,92 zamlı: 10.025,92

Mevcut maaş: 7.700,00
% 9.49 zamlı: 8.430,73
% 31,92 zamlı: 10.157,84

Mevcut maaş: 7.800,00
% 9.49 zamlı: 8.540,22
% 31,92 zamlı: 10.289,76

Mevcut maaş: 7.900,00
% 9.49 zamlı: 8.649,71
% 31,92 zamlı: 10.421,68

Mevcut maaş: 8.000,00
% 9.49 zamlı: 8.759,20
% 31,92 zamlı: 10.553,60

Mevcut maaş: 8.100,00
% 9.49 zamlı: 8.868,69
% 31,92 zamlı: 10.685,52

Mevcut maaş: 8.200,00
% 9.49 zamlı: 8.978,18
% 31,92 zamlı: 10.817,44

Mevcut maaş: 8.300,00
% 9.49 zamlı: 9.087,67
% 31,92 zamlı: 10.949,36

Mevcut maaş: 8.400,00
% 9.49 zamlı: 9.197,16
% 31,92 zamlı: 11.081,28

Mevcut maaş: 8.500,00
% 9.49 zamlı: 9.306,65
% 31,92 zamlı: 11.213,20

Mevcut maaş: 8.600,00
% 9.49 zamlı: 9.416,14
% 31,92 zamlı: 11.345,12

Mevcut maaş: 8.700,00
% 9.49 zamlı: 9.525,63
% 31,92 zamlı: 11.477,04

Mevcut maaş: 8.800,00
% 9.49 zamlı: 9.635,12
% 31,92 zamlı: 11.608,96

Mevcut maaş: 8.900,00
% 9.49 zamlı: 9.744,61
% 31,92 zamlı: 11.740,88

Mevcut maaş: 9.000,00
% 9.49 zamlı: 9.854,10
% 31,92 zamlı: 11.872,80

Mevcut maaş: 9.050,00
% 9.49 zamlı: 9.908,85
% 31,92 zamlı: 11.938,76

Mevcut maaş: 9.100,00
% 9.49 zamlı: 9.963,59
% 31,92 zamlı: 12.004,72

Mevcut maaş: 9.200,00
% 9.49 zamlı: 10.073,08
% 31,92 zamlı: 12.136,64

Mevcut maaş: 9.300,00
% 9.49 zamlı: 10.182,57
% 31,92 zamlı: 12.268,56

Mevcut maaş: 9.400,00
% 9.49 zamlı: 10.292,06
% 31,92 zamlı: 12.400,48

Mevcut maaş: 9.500,00
% 9.49 zamlı: 10.401,55
% 31,92 zamlı: 12.532,40


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