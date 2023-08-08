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ALTIN SON DAKİKA: 8 Ağustos 2023 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam) Canlı bugün anlık fiyatlar...

Altında son durum merak ediliyor. Yatırım ve takı için altın almak isteyenler son dakika güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın güne düşüşle başladı. Kapanışı 1.680,20 ile yapan gram altın bugün 1.678,95. İşte altın fiyatları canlı...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 09:06 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 09:11
ALTIN SON DAKİKA: 8 Ağustos 2023 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Canlı bugün anlık fiyatlar...

8 Ağustos 2023 altın fiyatları gündemde yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Peki Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam altın düştü mü, yükseldi mi? Altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI 8 AĞUSTOS 2023

GRAM ALTIN

Alış: 1.679,41

Satış: 1.679,66

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.761,00

Satış: 2.798,00

YARIM ALTIN

Alış: 5.522,00

Satış: 5.596,00

TAM ALTIN

Alış: 10.874,20

Satış: 11.085,73

ATA ALTIN

Alış: 11.214,02

Satış: 11.493,80

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 11.035,00

Satış: 11.141,00

ONS

Alış: 1.933,32

Satış: 1.933,63


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