ALTIN SON DAKİKA: 8 Ağustos 2023 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam) Canlı bugün anlık fiyatlar...

8 Ağustos 2023 altın fiyatları gündemde yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Peki Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam altın düştü mü, yükseldi mi? Altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları...
8 Ağustos 2023 altın fiyatları gündemde yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Peki Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam altın düştü mü, yükseldi mi? Altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI CANLI 8 AĞUSTOS 2023
GRAM ALTIN
Alış: 1.679,41
Satış: 1.679,66
ÇEYREK ALTIN
Alış: 2.761,00
Satış: 2.798,00
YARIM ALTIN
Alış: 5.522,00
Satış: 5.596,00
TAM ALTIN
Alış: 10.874,20
Satış: 11.085,73
ATA ALTIN
Alış: 11.214,02
Satış: 11.493,80
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 11.035,00
Satış: 11.141,00
ONS
Alış: 1.933,32
Satış: 1.933,63