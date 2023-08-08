AKBİL FİYATLARI SON DAKİKA 2023! İETT otobüs, metrobüs, metro, minibüs, marmaray, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Tam, öğrenci...

Megakent İstanbul'da ulaşıma %51,52 zam geldi. Öğrenci, çalışan, engelli ve emekli vatandaşları ilgilendiriyor. Zam sonrası yeni liste oluştu. Peki 2023 İETT otobüs, metrobüs, metro, minibüs, marmaray, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Tam bilet, öğrenci, emekli, engelli...
İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM MI GELDİ?
Son dakika... Tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi, bugün saat 11:00'da zam gündemiyle toplandı.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'da gerçekleştirildi.
4 YILDA YÜZDE 477 ZAM
İBB yönetimi zam görüşmelerinde özellikle elektronik bilet ücretleri başta olmak üzere taksi, dolmuş, personel ve öğrenci taşıma servislerine yüzde 51,52 oranında zam yapılması kabul edildi.