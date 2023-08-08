AKBİL FİYATLARI SON DAKİKA 2023! İETT otobüs, metrobüs, metro, minibüs, marmaray, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Tam, öğrenci...

Megakent İstanbul'da ulaşıma %51,52 zam geldi. Öğrenci, çalışan, engelli ve emekli vatandaşları ilgilendiriyor. Zam sonrası yeni liste oluştu. Peki 2023 İETT otobüs, metrobüs, metro, minibüs, marmaray, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Tam bilet, öğrenci, emekli, engelli...