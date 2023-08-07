Yeni hafta emekliye sevindirici haberle başladı! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL promosyon jesti yapıldı

İŞ BANKASI
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
AKBANK
Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Bu promosyondan faydalanmak için emeklilerin maaşını 3 yıl boyunca Akbank'tan almaları gerekmektedir.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emekli aylığına göre farklı promosyonlar sunuyor. 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon veriyor.
DENİZBANK
Denizbank, emekli maaşı 0 - 3.499 TL altında olanlara 3.000 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL promosyon veriyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL ve 7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 TL promosyon fırsatı sunuyor.