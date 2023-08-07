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Yeni hafta emekliye sevindirici haberle başladı! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL promosyon jesti yapıldı

Emekli sayısının 16 milyona ulaşması bankalar arasındaki rekabeti önemli ölçüde artırdı. Bankalar, emekli müşteri kitlesini genişletmek ve müşteri portföylerini çeşitlendirmek için çeşitli promosyon tekliflerine yönelerek yarışa girdi. Bazı bankalar emekli müşterilere 5 bin liradan 10 bin liraya kadar değişen özel promosyon fırsatları sağlıyor. Emekliler bankalar tarafından sunulan bu cazip fırsatları dikkatle değerlendirerek en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyor. Bu kapsamda yeni haftada promosyon tutarları tek tek güncellendi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 09:08 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 09:08
Yeni hafta emekliye sevindirici haberle başladı! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL promosyon jesti yapıldı

Temmuz ayı itibariyle gerçekleşen maaş zamları bankalar arasındaki promosyon yarışını daha da kızıştırdı. Bankalar, emekli müşteri sayısını artırmak ve mevcut emekli müşterilerini elde tutmak için farklı promosyon teklifleri sunuyor. Bazı bankalar emekli müşterilere 5 bin liradan 10 bin liraya kadar değişen özel promosyon fırsatları sağlıyor. Promosyonlar kapsamında emekli müşterilere nakit ödemeler ve diğer ek hizmetler sunuluyor.

ING

ING, emekli aylığına göre farklı promosyonlar veriyor. 3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) aylık geliri olanlara 5.100 TL, 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 5.950 TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 7.650 TL ve 10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara 8.500 TL nakit promosyon sunuyor.

YAPI KREDİ

1 Ağustos 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenler 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

AKBANK

Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Bu promosyondan faydalanmak için emeklilerin maaşını 3 yıl boyunca Akbank'tan almaları gerekmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emekli aylığına göre farklı promosyonlar sunuyor. 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon veriyor.

DENİZBANK

Denizbank, emekli maaşı 0 - 3.499 TL altında olanlara 3.000 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL promosyon veriyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL ve 7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 TL promosyon fırsatı sunuyor.


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