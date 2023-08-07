Yeni hafta emekliye sevindirici haberle başladı! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL promosyon jesti yapıldı

Temmuz ayı itibariyle gerçekleşen maaş zamları bankalar arasındaki promosyon yarışını daha da kızıştırdı. Bankalar, emekli müşteri sayısını artırmak ve mevcut emekli müşterilerini elde tutmak için farklı promosyon teklifleri sunuyor. Bazı bankalar emekli müşterilere 5 bin liradan 10 bin liraya kadar değişen özel promosyon fırsatları sağlıyor. Promosyonlar kapsamında emekli müşterilere nakit ödemeler ve diğer ek hizmetler sunuluyor.