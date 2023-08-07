Öğrenciye vergisiz telefon ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon satışı ne zaman başlar?

Öğrencilere vergisiz akıllı telefon satışı için araştırmalar yeni ay ile birlikte hız kazandı. Geride kalan seçim sürecinden bu yana gündemde olan vergisiz cep telefonu satışının ne zaman başlayacağı, kimleri kapsayacağı gibi detaylar merak konusu oldu. İşte, vergisiz telefon satışı hakkında son gelişmeler...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.
ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?
7 Ağustos Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Gençlerimize yatırım yapmayı spor, turizm, eğitim olmak üzere her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz."