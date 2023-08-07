Öğrenciye vergisiz telefon ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon satışı ne zaman başlar?

Öğrencilere vergisiz akıllı telefon satışı için araştırmalar yeni ay ile birlikte hız kazandı. Geride kalan seçim sürecinden bu yana gündemde olan vergisiz cep telefonu satışının ne zaman başlayacağı, kimleri kapsayacağı gibi detaylar merak konusu oldu. İşte, vergisiz telefon satışı hakkında son gelişmeler...