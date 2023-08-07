Öğrencilere aylık 1.250 TL’den 3.750 TL’ye kadar burs müjdesi! 8 ay boyunca karşılıksız para verilecek

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok kurum ve vakıf, öğrencilere karşılıksız burs imkanı sunuyor. Milyonlarca öğrencinin beklediği bir dönem daha başlıyor ve burs veren kurumlar yeni gelişmeleri aktarıyor. Bu doğrultuda da burs veren kurumları merak eden öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. KYK lisans öğrencilerine aylık 1.250 TL, doktora öğrencilerine 3.750 TL'ye kadar burs veriyor.