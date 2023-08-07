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Öğrencilere aylık 1.250 TL'den 3.750 TL'ye kadar burs müjdesi! 8 ay boyunca karşılıksız para verilecek

Yaz tatilinin bitmesine haftalar kala milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanıyor. Üniversite hayatına adım atacak olan adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercihlerini gerçekleştiriyor ve hayalindeki üniversiteye yerleşmek için heyecanla gün sayıyor. Öte yandan yeni eğitim dönemi yaklaşırken öğrenciler burs veren kurumları araştırıyor. Bilindiği üzere lisans öğrencilerine 1250 TL, doktora öğrencilerine de 3.750 TL burs ya da kredi ödemesi yapılıyor.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 15:12 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 15:12
Öğrencilere aylık 1.250 TL’den 3.750 TL’ye kadar burs müjdesi! 8 ay boyunca karşılıksız para verilecek

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok kurum ve vakıf, öğrencilere karşılıksız burs imkanı sunuyor. Milyonlarca öğrencinin beklediği bir dönem daha başlıyor ve burs veren kurumlar yeni gelişmeleri aktarıyor. Bu doğrultuda da burs veren kurumları merak eden öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. KYK lisans öğrencilerine aylık 1.250 TL, doktora öğrencilerine 3.750 TL'ye kadar burs veriyor.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde ödemeler şu şekilde yapılmıştı:

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1.250 TL
KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2.500 TL
KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3.750 TL

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan KYK kredi ve burs başvuruları ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor.

Burs ve kredi ödemeleri ilk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başında (Ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılıyor.

Ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10. günleri arasında gerçekleştiriliyor.


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