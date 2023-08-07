Kredi borcu ödememe cezası nedir? Kredi borcu ödenmezse ne olur?

Bankalardan alınan kredilerin geri ödemeleri yapılmazsa, öncelikle bankalar idari takip başlatabilir ve Merkez Bankası Kara Listesi'ne kaydedilebilirsiniz. Ayrıca, borcunuzun icra takibi sürecine girmesi de mümkündür.

İhtar ve 54. Gün Süreci Kredi borcunuzun 54. gününde, borçlu olarak size bir ihtar gönderilebilir. Bu ihtarın gönderilmesi durumunda gecikme faizi ile birlikte ihtar ücreti de borca eklenir. Eğer borçlu, 54 günlük süre zarfında ihtarı alıp ödeme yapmazsa, hem gecikme faizini hem de ihtar ücretini ödemek zorunda kalabilir.