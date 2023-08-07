Emekliye ek zam tablosu açıklandı! 8.500 TL kök maaş alan emekliye 11.213 TL maaş! %10 refah payı, intibak ilavesi, seyyanen zam derken...

Ocak zammı için heyecanlandıran tablo ortaya çıktı. Milyonlarca çalışan ve emekli gözünü Ocak ayına çevirdi. Temmuz ayında yapılan zammın ardından bir sevindiren haber de Ocak ayında gelecek. Peki kim ne kadar zam alacak? Merkez Bankası , 2023 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olacak. Böylelikle memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı da yüzde 24.45 çıkacak. Ortaya çıkan enflasyon farkına Ocak ayı zam oranı eklenerek yeni maaşlar belirlenecek. İşte merak edilenler...

Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına, Ocak'ta, bu ay tamamlanacak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek zam oranı yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak. Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yıla ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu başlarken, burada kararlaştırılacak Ocak zammı na eklenecek enflasyon farkı için ipuçları geliyor.

NE KADAR ÇIKAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. Yüzde 9.49 çıkan bu orana göre ilk aydan yüzde 3.29 enflasyon farkı oluştu. Kesin fark için 5 aylık enflasyon verisinin daha belli olması gerekecek. Ancak ipuçları da var. Merkez Bankası, 2023 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncelledi. Bu tahmine göre 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 24.45 çıkacak. Ortaya çıkan enflasyon farkına Ocak ayı zam oranı eklenerek yeni maaşlar belirlenecek.

EK İYİLEŞTİRMELER YAPILDI

Memurların ve memur emeklilerinin bu yılın Ocak ayında toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte zam oranı 16.48 çıkmış, ek iyileştirmeyle bu oran yüzde 30'a yükseltilmişti. Bu ay da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve yüzde 10.90 enflasyon farkıyla birlikte memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.55 çıktı, ayrıca ek iyileştirme de devreye girdi. Memurlara yüzde 17.55'lik zamma ilaveten 8 bin 77 lira seyyanen artış yansıtıldı. Memur emeklilerinin de zam oranı yüzde 17.55'ten yüzde 25'e yükseltildi.