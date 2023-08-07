Aile destek paketi ödemeleri zamlandı mı? AĞUSTOS 2023 ÖDEME TARİHLERİ! Aile Destek Programı ödemesi ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Bu nedenle ödeme tarihleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

AİLE DESTEK PAKETİ AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.