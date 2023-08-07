Aile destek paketi ödemeleri zamlandı mı? AĞUSTOS 2023 ÖDEME TARİHLERİ! Aile Destek Programı ödemesi ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Bu nedenle ödeme tarihleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...
Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Bu nedenle ödeme tarihleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...
AİLE DESTEK PAKETİ AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?
Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.
Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.