SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

Ağustos sonu gelmeden emekliye 1.900 TL ödeme! Emekli Sandığı, BAĞKUR, SSK, 4A-4B-4C hepsi için...

Geçtiğimiz hafta Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan emeklilerin 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri gerçekleştirildi. Bu ödemeler milyonlarca memur emeklisini ilgilendiriyor. Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar hesaplarından maaş farklarını çekmeye başladı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak 2 milyon emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırıldı. Şimdi gözler ağustos ayının ödeme takvimine çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 12:02 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 12:02
Ağustos sonu gelmeden emekliye 1.900 TL ödeme! Emekli Sandığı, BAĞKUR, SSK, 4A-4B-4C hepsi için...

Memurlardan EYT'li emeklilere kadar tüm emekliler için %25 zamın nasıl dağıtılacağı açıklandı ve ek zamlı ödemelerin tutarları belirlendi. Başkan Erdoğan emeklilerle ilgili olarak "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadelerini kullandı. Milyonlarca kişi şimdi bu kapsamda 2024 yılının ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarını beklemeye başladı.

Memur emeklilerinin, dul ve yetimlerinin yüzde 25 zam ile oluşan zam farkı yatırıldı.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz dönemi zam farkları ödendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Aylıklarını her ay alanlara, Temmuz'da 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Mayıs-Haziran- Temmuz dönemindekilere Temmuz'da 1 aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemindekilere Temmuz ve Ağustos olmak üzere 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos- Eylül dönemindekilere ise Temmuz, Ağustos ve Eylül'de olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

EN AZ 1.975 TL

Yüzde 25'lik Temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıktı. En düşük maaşta bin 945 lira 42 kuruşluk artış yaşandı.

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 926 lira 26 kuruşluk ödeme yapıldı.


SON DAKİKA