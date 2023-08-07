Fındık fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Alıcılar kadar üreticiler de her gün güncel fındık fiyatlarını takip ediyor. Geçen yıl fiyatlar 30 Temmuz'da ilan edilmişti. Peki, Fındık fiyatları açıklandı mı 2023? Ağustos ayı TMO fındık fiyatı Ordu, Giresun, Trabzon il il güncel liste açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

FINDIK FİYATLARI 2023 2023 fındık fiyatları henüz açıklanmış değil. Geçen yıl fiyatlar 30 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu hafta içinde fiyatların açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl için fındık fiyatlarını açıklamış, 54 TL olduğunu duyurmuştu.