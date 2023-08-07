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500 milyon tonu aşan dev keşif gerçekleştirildi! Bir gramına bile denk gelen turnayı gözünden vurdu

Zeolit Türkiye'nin zengin yer altı kaynaklarından biri olarak organik tarımdan endüstriyel atıkların temizlenmesine kadar birçok alanda kullanılıyor. Adı pek duyulmasa da son yıllarda büyük rağbet gören bu doğal mineral Türkiye'de bol miktarda bulunuyor. Zeolit, volkanik kökenli bir mineral olup kristal yapılı bir yapıya sahip olmasıyla biliniyor. Özellikle sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri bol miktarda içeriyor.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 10:35 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 10:35
500 milyon tonu aşan dev keşif gerçekleştirildi! Bir gramına bile denk gelen turnayı gözünden vurdu

Zeolit volkanik kökenli bir mineral olup kristal yapılı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve pek çok alanda kullanılıyor. Hidrasyon özelliği nedeniyle su moleküllerini çeker ve yapısı gereği çok gözeneklidir. Bu gözenekli yapısı sayesinde zeolit birçok farklı kimyasal elementi bünyesinde barındırıyor. Son derece kıymetli madenler arasında yer alan bu maden pek çok sektörde kullanılıyor ve değeri için paha biçilemiyor.

MİLYONLARCA TONLUK REZERV

Balıkesir-Bigadiç bölgesinde yaklaşık 500 milyon ton zeolit rezervi olduğu tahmin ediliyor. Zeolit, Türkiye'de birçok farklı bölgede bulunuyor. Bunlar arasında en önemlileri Balıkesir, Manisa, Kütahya, İzmir, Bolu ve Kapadokya'dır.

Manisa-Gördes'te Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından detaylı rezerv etütleri yapılmış ve 18 milyon ton görünür ve 20 milyon ton zeolitik tüf rezervi tespit edilmiştir.

Dünya genelinde zeolit üretimi 2017 yılında 1 milyon 100 bin tona ulaşmıştır.

Türkiye'de ise 2021 yılında yaklaşık 37 bin ton zeolit üretimi yapılmıştır.

Dünya genelinde zeolit üretiminin yaklaşık yüzde 60'ı Küba tarafından gerçekleştirilirken, Çin, Kanada, Japonya ve ABD de önemli üreticiler arasındadır.

Zeolit, doğal bir dezenfektan ve nem çekicidir. Bu nedenle evlerde nem ve kokuya karşı kullanılır. Ayrıca zeolit, hayvan yemi olarak da kullanılır ve hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirir.

Zeolit, organik tarımın da önemli bir parçasıdır ve toprakta bulunan zararlı maddelerin emilmesini önler. Endüstriyel atıkların temizlenmesi ve radyasyon emilimi gibi özellikleri nedeniyle de önemlidir.


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