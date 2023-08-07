Emekli maaşı hesaplama ekranı en sık aratılanlar arasında yerini aldı.
İşte Temmuz 2023 zamlı maaş tablosu...
Emekli maaşı hesaplama ekranı en sık aratılanlar arasında yerini aldı.
İşte Temmuz 2023 zamlı maaş tablosu...
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023
SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
2023 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Bu yıl memur maaşlarında enflasyon farkının yanı sıra refah payı da ekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında Meclis'ten geçmesi beklenen memur ve emekli maaş zammını duyurdu. En düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Temmuz'dan itibaren hiçbir memurun maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. 2023'ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ve emekliler, maaşlarını %6 zamlı alacak. Ayrıca, 2023'ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon %8'i aşarsa, aradaki fark maaşlara eklenerek zam yapılacak. Memur zam çalışmaları henüz tamamlanmadı. Haziran ayındaki enflasyon ve refah payı eklemesiyle yeni maaşlar belirlenecek.