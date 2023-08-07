10 yıllık sigortalılık süresiyle 1800 günle emeklilik fırsatı duyuruldu! Erken emekli olmak isteyen SGK’ya koşuyor

Yaştan emeklilik şartları da ilk sigortalı olunan tarihe göre farklılık gösterebiliyor. İlk sigortalılık tarihi, bu durumda büyük önem taşıyor. Emeklilik şartlarına göre sigortalıların 10 yıl boyunca prim ödemesi yapmaları gerekiyor. Ancak bu süreyi tamamlama imkanı olmayan veya tamamlayacak yaşa gelmeyen kişiler için de çeşitli alternatifler sunuluyor. Bu durumda, SGK bazı durumlarda erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer kişi 3600 gün prim ödemesine sahipse ve diğer belirlenen şartları da yerine getiriyorsa bazı durumlarda erken emeklilik hakkı kazanabiliyor.