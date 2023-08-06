SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

İzdemir Enerji halka arzı ne zaman? İZDEMİR HALKA ARZ TARİHİ! IZENR talep toplama ne zaman, hangi banka, 1 lot kaç TL?

İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ, Türkiye'nin önemli enerji şirketlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Son dakika haberine göre, SPK'nın onayıyla halka arz süreci başladı.Şirketin halka arzı, yatırımcılar için büyük bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Peki, IZNR halka arz ne zaman? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 12:00 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 12:00
İzdemir Enerji halka arzı ne zaman? İZDEMİR HALKA ARZ TARİHİ! IZENR talep toplama ne zaman, hangi banka, 1 lot kaç TL?

İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ, Türkiye'nin önemli enerji şirketlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Son dakika haberine göre, SPK'nın onayıyla halka arz süreci başladı.Şirketin halka arzı, yatırımcılar için büyük bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Peki, IZNR halka arz ne zaman? İşte detaylar...

1 LOT KAÇ TL?

1 lot hisse satışı 19 liradan yapılacak.

TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Henüz talep toplama tarihleri belli olmadı. Ancak 9 ile 11 Ağustos arasında talep toplamanın başlaması bekleniyor.

HALKA ARZ ŞEKLİ

- Sermaye Artırımı : 75.000.000 Lot

- Ortak Satışı : 40.100.000 Lot (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.)

- Ek Ortak Satışı : 23.020.000 Lot (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.)

* SPK Bülten, 2023/45.

Fonun Kullanım Yeri

- %65-70 GES (güneş enerjisi elektrik santrali) kurulması.

- %30-35 İşletme sermayesi.

* Taslak İzahname, Sayfa 180.

Finansal Tablo

2022 2021 2020

- Hasılat 6,7 Milyar TL 1,3 Milyar TL 884 Milyon TL

- Brüt Kar 3 Milyar TL 321,6 Milyon TL 174,7 Milyon TL

* Taslak İzahname, Sayfa 111.

Tahsisat Grupları

- *** Lot - Yurtiçi Bireysel Yatırımcı

- *** Lot - Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı

- *** Lot - Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı

- Ek satış için herhangi bir sınırlama yoktur.

* Taslak İzahname, Sayfa 169.

Fiyat İstikrarı

- *** gün. * Halka arz gelirinin %20'si.

* Taslak İzahname, Sayfa 175.

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı.

- 1 Yıl, Ortaklar.

* Taslak İzahname, Sayfa 177.

Halka Açıklık

- %24,02. Ek satış dahil.

* Taslak İzahname, Sayfa 154.

Halka Arz Büyüklüğü

～ 2,6 Milyar TL.


SON DAKİKA