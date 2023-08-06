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Emekliye zamlı maaş hesabı! Maaşlar nasıl hesaplanıyor? Kök maaş nasıl belirleniyor?

Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları ödendi. Emeklilerin maaş zamları hesaplanırken net maaşlarına bakılıyor. Bunun üzerine hazine desteği ve ek ödemeler ekleniyor. Peki bu maaşlar nasıl hesaplanıyor? Kök maaş nasıl belirleniyor? Taban maaşlar kaç TL?

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 06:59
Emekliye zamlı maaş hesabı! Maaşlar nasıl hesaplanıyor? Kök maaş nasıl belirleniyor?

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Türkiye'de 16 milyon emekli var. Emeklilere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu artışları ise enflasyon belirliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için artış 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile birlikte bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon da maaşlara ekleniyor.

YÜZDE 25 NASIL UYGULANDI
Bir süredir devam eden refah payı artışı gibi pandemi döneminde başlatılan yeni bir uygulama da taban maaşın artırılması oldu. Önce 1000 TL ile başlayan taban maaş artışı 1.500 TL, 3.500 TL, 5.500 TL ve son olarak da 7.500 TL olarak uygulandı. Yani bu rakamların altında olan tüm maaşlara Hazine tarafından seyyanen eklemeler yapılarak taban maaşa çıkartıldı. Dolayısıyla şu anda 4 bin lira, 5 bin lira 6 bin lira aylığı olan emeklilere 7.500 TL'ye tamamlayacak şekilde önceden ödemeler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Burada kafaları karıştıran ise 7.500 TL'nin o emeklinin aylığı olarak kabul edilmesi. 5.500 TL aylığı olan bir emekliye 2 bin lira ekstradan ödenmesine rağmen onun gerçek maaşı değişmiyor. Aylığı 5.500 TL olan bir emekliye 7.500 TL ödeniyor. Dolayısıyla bu emekliye yapılan yüzde 25 oranındaki artış aylığına yapılıyor. Çünkü bu emeklinin aylığı 5.500 TL. 7.500 TL ise ona yapılan seyyanen destek ile ulaşılan rakam. Bu emekliye yüzde 25 artış yapıldığında aylığı 5.500 TL'den 6.875 TL'ye yükseliyor.

Bu emeklinin artık yeni aylığı 6.875 TL. Taban maaş uygulaması devam ettiği için de bu emeklimize yine hazineden seyyanen ödeme yapılarak aylığı 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Eğer taban maaş artırılsaydı yeni rakama tamamlanacaktı. Bu emekliye Ocak'ta yapılacak artış 5.500 TL üzerinden değil 6.875 TL üzerinden yapılacak. Böylece bu emeklinin maaşı ile yüksek alanlar arasındaki fark da korunacak.

YENİ ARTIŞ NASIL OLACAK
Bundan sonra yapılacak bir taban maaş artışı aynı şekilde tüm aylıkları bu yeni rakama tamamlayacak. Örneğin 7.500 TL olan taban aylık 10.000 TL'ye çıkartıldığında bu rakamın altındaki tüm aylıklar hazine desteği ile 10 bin liraya tamamlanacak. Oransal zamlar kök aylık üzerinden yapılacak.



DUL YETİMDE ORAN ÖNE ÇIKIYOR
Dul yetim aylıkları da emeklilere yapılan zam oranları kadar artıyor. Taban aylıkta dul ve yetimler için aldıkları maaş hissesi öne çıkıyor. 7.500 TL olan taban maaş yüzde 75 hisseyle maaş alan eşlerde 5.625 TL yüzde 50 hisseyle maaş alan eşlerde 3.750 TL yüzde 25 hisseyle maaş alan yetimlerde 1.875 TL oldu. Aylıklar taban rakama tamamlanıyor.



REFAH PAYI UYGULAMASI
Son dönemde yapılan bir uygulama ile bu artış oranlarına refah payı da eklenerek zam oranları yükseltiliyor. Ocak 2023'de yüzde 15 civarında çıkan 6 aylık enflasyona 15 puanlık refah payı eklenmiş ve zam oranı yüzde 30'a yükseltilmişti. Temmuz ayında ise 6 aylık enflasyon 19.77 çıkmış SSK ve Bağ-Kurlulara 5.23 iyileştirme yapılarak yüzde 25 zam oranı uygulanmıştı.

Memur emeklileri için ise enflasyon farkı ile artış yüzde 17.55'e ulaşmış ancak burada da 7.45 puanlık iyileştirme ile yüzde 25 uygulanmıştı. Dolayısıyla enflasyonun üzerinde yapılan bu oransal ya da seyyanen artışlar refah payı olarak adlandırılıyor.

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