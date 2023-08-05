PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

Staj ve çıraklık sigortası için talepler geldi! EYT'li 1 milyon kişi listede! 2000-2007-2009 sonrası sigortalıya güneş gibi doğacak!

EYT yasasının kabul edilmesinin ardından, prim ve staj- çıraklık sigortası için uzun süredir düzenlemeler bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur'lu olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bu düzenlemeler, EYT yasasının getirdiği önemli adımlara ek olarak, toplumun diğer kesimlerini de kapsayacak şekilde gerçekleşecek. Peki, staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 21:55 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 21:57
Staj ve çıraklık sigortası için talepler geldi! EYT’li 1 milyon kişi listede! 2000-2007-2009 sonrası sigortalıya güneş gibi doğacak!

Türkiye'de uzun süredir beklenen EYT (Erken Emeklilik) düzenlemesi sonunda hayata geçirildi ve milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Bu önemli reform ile emeklilik yaşı konusunda birçok kişinin durumu kolaylaştırıldı ve emeklilik hakları elde etti. Bu reformla birlikte çıraklık sürelerinin de sigortaya dahil edilmesi hakkında düzenleme bekleniyor. İşte detaylar...

4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT yasasının ardından emeklilikte yeni reform hamleleri için düğmeye basıldı. Emekliliği kolaylaştıracak önemli adımlar atılacak. Özellikle 4 ayrı model gündemde...

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi.



Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek.



Emekli aylığı hesaplamasında, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet (360x7= 2520 gün) süresi esas alınıyor.

Bu kural sadece SSK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor.

Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor.



Örneğin, sigortalının hem Bağ-Kur hem de SSK ödemesi varsa bu yedi yıllık dönemde en fazla primin yatırıldığı sigorta kolundan aylık bağlanıyor.

Primler eşitse de son sigortalılığı hangi statüdense oradan emekli aylığı bağlanıyor.

Esnafın prim yükünün düşmesiyle birlikte bu kural da ortadan kalkmış olacak. Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7200 günü tamamlayan emekli olabilecek.

Ayrıca Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK'lı çalışanlar için olduğu gibi 4500 güne inecek.

EYT'DE STAJ SİGORTASI İÇİN DÜZENLEME

Eğer beklenen düzenleme gerçekleşirse, çıraklık dönemlerinin sigorta süresi olarak kabul edilmesi için borçlanma yapmak yeterli olacaktır.

Çıraklık süresi içerisinde sigorta girişi olanlar, bu dönemleri borçlanarak uzun vadeli sigorta kollarında geçirilmiş sayılabilecek ve işe başlangıç tarihlerini öne çekebileceklerdir.

Bu şekilde çıraklık yapanların işe başlama tarihleri geriye çekilecektir.

Çıraklık sürelerinin emeklilik sürecine dahil edilmesi, gençlerin daha erken yaşlarda emekli olma imkanını artırarak gelecekleri için daha güvenceli bir emeklilik imkanı sağlayacaktır.


SON DAKİKA