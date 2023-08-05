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HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | Ağustos 2023 hangi şirketler halka arz olacak? Altınkılıç, Durukan Şekerleme, Ebebek, Penti...

Günümüzün dinamik ve rekabetçi finansal ortamında, yatırımcılar için en kazançlı fırsatları değerlendirmek büyük bir önem taşımaktadır. Halka arz işlemleri, hem şirketlerin büyümesini desteklemek hem de yatırımcılara çeşitli sektörlerde yatırım yapma olanağı sunmak amacıyla gerçekleştirilen önemli adımlardır. Bu nedenle, yatırımcılar arasında en sık aratılan konuların başında "halka arz takvimi" gelmektedir. Peki, 2023 hangi şirketler halka arz edilecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 08:00 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 08:00
HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | Ağustos 2023 hangi şirketler halka arz olacak? Altınkılıç, Durukan Şekerleme, Ebebek, Penti...

Ağustos 2023'te birçok şirket halka arz edilecek. Bu halka arz işlemleri, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışını içeriyor. Yatırımcılar, bu fırsatları kaçırmamak için merakla Ağustos ayı halka arz takvimini araştırıyor. Peki, 2023 hangi şirketler halka arz edilecek? İşte detaylar...

AĞUSTOS AYI HALKA ARZ TAKVİMİ 2023

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | ALKLC | BEKLENİYOR | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.


Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. |BEKLENİYOR |A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |BEKLENİYOR |İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. |BEKLENİYOR |Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş. |BEKLENİYOR |Global Menkul Değerler A.Ş.

Ebebek Mağazacılık A.Ş. |BEKLENİYOR |Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. |BEKLENİYOR |2023'ÜN 2. YARISI Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. |BEKLENİYOR |Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. |BEKLENİYOR |Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. |BEKLENİYOR |Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Enerya Enerji A.Ş. |BEKLENİYOR |Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.


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