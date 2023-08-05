HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 | Ağustos 2023 hangi şirketler halka arz olacak? Altınkılıç, Durukan Şekerleme, Ebebek, Penti...

Ağustos 2023'te birçok şirket halka arz edilecek. Bu halka arz işlemleri, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışını içeriyor. Yatırımcılar, bu fırsatları kaçırmamak için merakla Ağustos ayı halka arz takvimini araştırıyor. Peki, 2023 hangi şirketler halka arz edilecek? İşte detaylar...
AĞUSTOS AYI HALKA ARZ TAKVİMİ 2023
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | ALKLC | BEKLENİYOR | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. |BEKLENİYOR |A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |BEKLENİYOR |İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.