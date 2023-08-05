Emekliye maaş farkı müjdesi geldi! 17-18-19-20 Ağustos’ta emeklinin IBAN numarasına zamlı aylık yatacak

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lular belli tarihlerde ödeme alıyor. Peki, ağustos ayında maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Bu ödeme düzenlemesi sayesinde, emekli maaşlarının ödeme günleri belirli bir düzen içerisinde gerçekleşiyor. Örneğin, maaş ödemesi Cumartesi gününe rastlayan emekli hak sahipleri Cuma günü maaşlarını alırken, Pazar gününe rastlayanlar ise Pazartesi günü ödemelerini alıyorlar.