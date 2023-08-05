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9 maddelik 2. ek torba yasa şekillendi! Meclis'e 2'si 1 arada müjde geliyor! Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro...

Yeni reformlar, milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşı ilgilendiren emeklilik süreçlerini daha etkili ve avantajlı hale getirmeyi amaçlıyor. Türkiye'de 2. torba yasa kapsamında yapılan değişiklikler, prim oranlarını düşürme ve yaş şartında esneklik gibi önemli adımları içeriyor. Bu önemli reformların hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye'nin emekli vatandaşları daha erken emeklilik imkanına sahip olacaklar. Prim oranlarının düşürülmesiyle, çalışanların emeklilik için gerekli primleri daha kolay bir şekilde tamamlamaları hedefleniyor. Peki, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 19:04 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 19:06
9 maddelik 2. ek torba yasa şekillendi! Meclis’e 2’si 1 arada müjde geliyor! Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro...

Türkiye'de emeklilik reformu kapsamında yapılan önemli değişikliklerden biri, prim oranlarının düşürülmesi ile çalışanların emeklilik planlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak. Bu adım, çalışanların daha fazla gelir elde etmelerine yardımcı olacak ve emeklilik sürecini daha erişilebilir hale getirerek maddi güvencelerini artıracak. Peki, 2. torba yasada neler yer alacak, ne zaman yürürlüğe gircek? İşte merak edilenler...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, torba yasa ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

İKİNCİ PAKETTE NELER VAR?

İkinci paket önemli. Daha geniş ekonominin diğer alanlarıyla ilgili yine seçim beyannamesinde yer al o müjdelerle ilgili müjdeler olacak.

Aile gençlik bankası kurulacak. Birçok şeyin de kaynağını oluşturacak.

Ev kadınlarının sosyal güvencesi primlerinin desteklenmesi, annelere yıpranmayla birlikte biraz erken emeklilik kademeli bir yaş düşüşü gelecek.

Taşerona kadro var. 3600 ek gösterge meselesi var. Birinci dereceye çıkacak memurların 3600 göstergeye otomatik olarak geçmeleri yer alacak.

SSK, BAĞ-KUR prim eşitliği söz konusu. 5 yıllık bir erken emeklilik söz konusu. Evlilik kredisi söz konusu."

YENİ REFORMLAR İÇİN KOLLAR SIVANDI

EYT yasasıyla yaklaşık 5 milyon kişiye prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik yolu açılırken, yeni reformlar için de kollar sıvandı.

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün şartının 9000'den 7200'e çekilmesi, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği verilmesi, kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi için çalışmalar sürerken, 3600 ek gösterge 1'inci dereceye gelen tüm memurlara verilerek kapsama girenlerin emekli ikramiyeleri ve emekli aylıklarında artışın yolu açılacak. Bu düzenlemelerin Ekim'de Meclis'e taşınması beklenirken, toplu sözleşme gündemine taşınan erken emeklilik talepleri hakkında verilecek karar da merakla bekleniyor. İşte emekliliği kolaylaştıracak, destekleyecek adımlar…



- BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL KAZANDIRACAK DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Düzenlemenin kapsamı çalışmalar sonucunda netleşecek. Çalışmalarda öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. İş yerinde çalışan personel sayısı vb. kriterlerle kimlerin kapsama gireceği belirlenecek. Ayrıca tarih konusu önemli olacak.

Yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek. Tüm süreler kapsanırsa; 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek Bağ-Kur'luların da prim gün şartı 7200'e inecek. 7200 gün tamamlanır tamamlanmaz emekli olunabilecek. Düzenleme, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve reform kapsamına giren Bağ-Kur'lularda ise hem kadınların hem erkeklerin prim gün şartını 1800 gün azaltacak. 7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) sağlıyorsa hemen emekli olabilecek.



- EV KADINLARI İSTEĞE BAĞLI PRİM DESTEĞİNDEN NASIL FAYDALANACAK?

Düzenlemenin hayata geçmesiyle isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara 3'te 1 oranında prim desteği verilecek. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş yerine 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek. Mevcut tutar üzerinden devlet ev kadınlarına yıllık 17 bin 170 lira destek sağlamış olacak. Üstelik asgari ücret arttıkça sağlanan prim desteği de yükselecek.



- YAŞ DESTEĞİ NASIL UYGULANACAK?

Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi planlanıyor. Burada, ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model konuşuluyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşı esnetilebilecek. Annelere çocuk sayısına göre prim eklenecek. Eklenen bu primler ile daha az çalışıp daha çok prim sahibi olan anneler için yaş şartı da geriye çekilecek. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanabilecek. Bu da 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek.

- EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 göstergeden yararlanmasının yolu açılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girmişti. Bu yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yeni düzenlemeyle 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. Bu düzenleme memurların emekli ikramiyelerini ve emekli aylıklarını yükseltecek. Düzenleme 470 bin memuru ilgilendiriyor.



- KİMLERE ERKEN EMEKLİLİK GÜNDEMDE?

Toplu sözleşme masasına pek çok hizmet kolu fiili hizmet süresi zammı kapsamının genişletilmesi talebiyle oturdu. Her yıl için öğretmenlere 72, PTT'deki dağıtıcı ve baş dağıtıcılara 90, AFAD personeline 90, orman yangınlarıyla mücadele edenler ile gıda denetimi yapanlara 60 gün eklenmesi talep ediliyor. Ayrıca zabıtaların da kapsama alınması teklifler arasında yer alıyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanmasıyla bu talepler hakkında verilecek karar belli olacak.


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