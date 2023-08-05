9 maddelik 2. ek torba yasa şekillendi! Meclis’e 2’si 1 arada müjde geliyor! Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro...

Türkiye 'de emeklilik reformu kapsamında yapılan önemli değişikliklerden biri, prim oranlarının düşürülmesi ile çalışanların emeklilik planlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak. Bu adım, çalışanların daha fazla gelir elde etmelerine yardımcı olacak ve emeklilik sürecini daha erişilebilir hale getirerek maddi güvencelerini artıracak. Peki, 2. torba yasa da neler yer alacak, ne zaman yürürlüğe gircek? İşte merak edilenler...

İKİNCİ PAKETTE NELER VAR?

İkinci paket önemli. Daha geniş ekonominin diğer alanlarıyla ilgili yine seçim beyannamesinde yer al o müjdelerle ilgili müjdeler olacak.

Aile gençlik bankası kurulacak. Birçok şeyin de kaynağını oluşturacak.

Ev kadınlarının sosyal güvencesi primlerinin desteklenmesi, annelere yıpranmayla birlikte biraz erken emeklilik kademeli bir yaş düşüşü gelecek.

Taşerona kadro var. 3600 ek gösterge meselesi var. Birinci dereceye çıkacak memurların 3600 göstergeye otomatik olarak geçmeleri yer alacak.

SSK, BAĞ-KUR prim eşitliği söz konusu. 5 yıllık bir erken emeklilik söz konusu. Evlilik kredisi söz konusu."