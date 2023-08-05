1 gramına bile denk gelen turnayı gözünden vurdu! 500 milyon tonu aşan dev keşif gerçekleştirildi

Zeolit Türkiye'nin zengin yer altı kaynaklarından biri olarak organik tarımdan endüstriyel atıkların temizlenmesine kadar birçok alanda kullanılıyor. Adı pek duyulmasa da son yıllarda büyük rağbet gören bu doğal mineral Türkiye'de bol miktarda bulunuyor. Zeolit, volkanik kökenli bir mineral olup kristal yapılı bir yapıya sahip olmasıyla biliniyor. Özellikle sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri bol miktarda içeriyor.