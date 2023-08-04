Yol kenarında yetişiyor! Servet kapısı oluyor! Hasadı başladı, kilosu 90 TL’den satışa çıkıyor

Denizli'nin yol kenarları ve tarlalarında kendiliğinden yetişen ve halk arasında "deve gülü çiçeği" olarak bilinen hatmi çiçeği, kış aylarında vatandaşların rağbet ettiği şifalı bir bitki olarak dikkat çekiyor. Soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği düşünülen bu doğal bitki, Beyaz, pembe, mor, sarı, kırmızı renklere sahip çiçekleriyle göz kamaştırıyor.
Yol kenarlarında, tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında deve gülü çiçeği olarak bilinen hatmi çiçeğinde Haziran ayında başlayan hasat, aralık ayına kadar devam edecek. Toplanan hatmi çiçekleri temiz bezlerin üzerinde gölgede kurutulduktan sonra kilogramı 90 TL'den aktarlara satılıyor.
Denizli'de yol kenarlarında ve tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında deve gülü çiçeği olarak bilinen hatmi çiçeğinin, soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Kış aylarında vatandaşların rağbet ettiği şifalı bir bitki olan hatmi çiçeği, bazı yörelerde, "Devegülü", "Silindir Çiçeği", "Gülhatmi" olarak da biliniyor. Beyaz, pembe, mor, sarı, kırmızı çiçekleri çizgili ya da lekeli de olabilen çiçek; güneşli, rüzgâr almayan yerlerde iyi gelişiyor.