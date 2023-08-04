Yol kenarında yetişiyor! Servet kapısı oluyor! Hasadı başladı, kilosu 90 TL’den satışa çıkıyor

Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde, ayva bahçesinin içine ikinci ürün olarak diktiği hatmi çiçeklerinin hasadına devam eden Muzaffer Gök, "Mart ayında hatmi çiçeği tohumunu ektik, Nisan ayında üç dönümlük ayva bahçemizin içine ikinci ürün olarak hatmi çiçeklerinin fidanlarını diktik. Can suyu veriyoruz, Haziran ayında ilk hasada başladık. Gölgede kurutuyoruz, burası 3 dekar, aşağı yukarı 500 kilo kuru hatmi çiçeği hasadı yapmayı hedefliyorum. Türkiye'nin birçok ilindeki aktarlara buradan satış yapıyorum. Kilosu 90 TL'den gönderiyoruz. Günlük sabah akşam toplanması gerekiyor. Aynı darı patlağı gibi patlıyor. Dağa bayıra gitmiyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz ve organik olarak yetiştiriyoruz. Günlük toplanması gerekir. Toplamazsan dökülür, havalar iyi olursa verim oluyor. Ama havalar kötü olursa verim düşüyor. Yaz aylarında güneşi ne kadar çok görürse o kadar çok açıyor. Havalar soğumaya başlayana kadar hasat devam eder. Yağmur çok olursa boyu çok uzar. Sularsan daha güzel verim alınıyor" dedi.





Eşiyle birlikte topluyor



Tarlada dikili hatmi çiçeklerini sabah akşam eşi ile birlikte topladıklarını anlatan Ayşe Gök'te, boş vakitlerde de ekilmeyen tarlalardan dağlardan hatmi çiçeği topladıklarına dikkat çekti.

Ayşe Gök, "Dağlarda ve bahçemize ektiğimiz hatmi çiçeklerini topluyoruz. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kere topluyoruz. Topladığımız hatmi çiçeklerini temiz bir bezin üzerine serip gölgede kurutarak çuvalla aktara satıyoruz. İnşallah yağış olursa Haziran ayından Aralık ayına kadar toplamaya devam edeceğiz. Toplanan hatmi çiçekleri temiz bezlerin üzerinde gölgede bir haftada kurutuluyor" diye konuştu.





Hatmi çiçeğinin faydaları

Yüz yıllardır, çeşitli tedavilerde kullanılan bu şifalı bitkinin pek çok sağlık sorununa karşı etkili olduğu biliniyor. Özellikle kış aylarında rastlanan ve halk arasında "kuru öksürük" olarak adlandırılan inatçı öksürüklerle mücadelede oldukça yararlı olduğu gözlemlenmiş. Hatmi çiçeği, gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlıklarına karşı etkili bir bitki olarak biliniyor.