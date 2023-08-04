Tatlıpınar Enerji Üretim halka arz tarihi! TATEN HALKA ARZ TARİHİ! Talep toplama ne zaman, 1 lot kaç TL?

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş halka arzı sonrasında elde edilecek gelirler, %30-35 oranında rüzgar enerjisi santrali kapasite artışı yatırımlarına, %35-40 oranında hibrit güneş enerjisi santrali yatırımlarına ve %30-35 oranında kredi geri ödemelerine yönlendirilecek.

TATEN HALKA ARZ SONRASI HİSSE SATMAMA TAAHÜDÜ VAR MI?

6 Ay, İhraççı.

6 Ay, Ortaklar satış yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Hisse Fiyat İstikrarı var mı? ve Günlük Alım Emri Taahhüdü Var mı?

Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır