Tatlıpınar Enerji Üretim halka arz tarihi! TATEN HALKA ARZ TARİHİ! Talep toplama ne zaman, 1 lot kaç TL?

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş halka arzı sonrasında elde edilecek gelirler, %30-35 oranında rüzgar enerjisi santrali kapasite artışı yatırımlarına, %35-40 oranında hibrit güneş enerjisi santrali yatırımlarına ve %30-35 oranında kredi geri ödemelerine yönlendirilecek.
TATEN HALKA ARZ ŞEKLİ
Sermaye Artırımı : 20.600.000 Lot
Ortak Satışı : 27.600.000 Lot (Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu)
Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Ali İbrahimağaoğlu)
Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.)
TATEN HALKA ARZ SONRASI HİSSE SATMAMA TAAHÜDÜ VAR MI?
6 Ay, İhraççı.
6 Ay, Ortaklar satış yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.
Hisse Fiyat İstikrarı var mı? ve Günlük Alım Emri Taahhüdü Var mı?
Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır