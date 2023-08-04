Prefabrik ev yapımı için devlet tarafında yapılan destek 40.000 TL'den 150.000 TL'ye çıkarıldı. Betonarme ev yapımı desteği ise 70.000'den 200.000'e yükseltildi. Ev onarımı için verilen yardım 25.000 iken son güncellemeyle birlikte 75.000 lira olarak belirlendi. Bu devlet desteğine başvuruda bulunabilmek için hane içerisinde bulunan bireylere, kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması gerekmektedir. Aynı zamanda engellilik, yaşlılık, boşanma, dul kalma gibi özel durumlardan birinin taşınması halinde bu destekten yararlanılabilmektedir.
Ne kadar yardım olacak?
Bu kriterler doğrultusunda evin onarımı için yardım talebinde bulunanlara 75.000, prefabrik ev yapımı için yardım talebinde bulunanlara 150.000, betonarme ev yapımı yardım talebinde bulunanlar için ise 200.000 TL'ye kadar devlet desteği verilecek. Bu desteklerden yararlanabilmek için de belirlenen koşulların sağlanması, ardından gerekli kurumlara başvuruda bulunulması istenecek.
Buna ek olarak onarım talebinde bulunmak ya da evin yapımında yardım isteyebilmek için yardım talebinde bulunan kişilerin, arsanın tam hisseli tapusuna sahip olması da istenilen koşullar arasında yer almaktadır.