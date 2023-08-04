İzdemir Enerji halka arzı ne zaman? İZDEMİR HALKA ARZ TARİHİ! IZENR talep toplama ne zaman, hangi banka, 1 lot kaç TL?

Halka arz süreci için resmi açıklama yapıldı ve talep toplama tarihleri henüz belirlenmemiş olsa da, 9 ile 11 Ağustos arasında başlaması bekleniyor. İşte IZENR halka arz tarihi...
Halka arz süreci için resmi açıklama yapıldı ve talep toplama tarihleri henüz belirlenmemiş olsa da, 9 ile 11 Ağustos arasında başlaması bekleniyor. İşte IZENR halka arz tarihi...
1 LOT KAÇ TL?
1 lot hisse satışı 19 liradan yapılacak.
TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?
Henüz talep toplama tarihleri belli olmadı. Ancak 9 ile 11 Ağustos arasında talep toplamanın başlaması bekleniyor.
HALKA ARZ ŞEKLİ
- Sermaye Artırımı : 75.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 40.100.000 Lot (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.)
- Ek Ortak Satışı : 23.020.000 Lot (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.)
* SPK Bülten, 2023/45.
Fonun Kullanım Yeri
- %65-70 GES (güneş enerjisi elektrik santrali) kurulması.
- %30-35 İşletme sermayesi.
* Taslak İzahname, Sayfa 180.
Finansal Tablo
2022 2021 2020
- Hasılat 6,7 Milyar TL 1,3 Milyar TL 884 Milyon TL
- Brüt Kar 3 Milyar TL 321,6 Milyon TL 174,7 Milyon TL
* Taslak İzahname, Sayfa 111.
Tahsisat Grupları
- *** Lot - Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
- *** Lot - Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
- *** Lot - Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı
- Ek satış için herhangi bir sınırlama yoktur.
* Taslak İzahname, Sayfa 169.
Fiyat İstikrarı
- *** gün. * Halka arz gelirinin %20'si.
* Taslak İzahname, Sayfa 175.
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* Taslak İzahname, Sayfa 177.
Halka Açıklık
- %24,02. Ek satış dahil.
* Taslak İzahname, Sayfa 154.
Halka Arz Büyüklüğü
～ 2,6 Milyar TL.