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Emekliye Cuma müjdesi geldi! Ay sonu 09.00'dan itibaren hesaplara 2000 TL ek ödeme yattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni zam oranıyla birlikte, emekli maaşları için hesaplamalar gözden geçirildi ve yeni tablolar oluşturuldu. Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetimlere Temmuz dönemi zam farkları ödendi. Bu ödemelerle birlikte, toplam 2 milyon 393 bin 142 hak sahibine aylık farkları banka ve PTT hesaplarına yatırıldı. İşte yeni zamlara dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 10:37 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 10:37
Emekliye Cuma müjdesi geldi! Ay sonu 09.00’dan itibaren hesaplara 2000 TL ek ödeme yattı

Türkiye'de milyonlarca emekliye Cuma günü sevindirici bir müjde verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, memurlardan EYT'li emeklilere kadar tüm emeklilerin Temmuz ayında alacakları %25 zammın dağılımı ve ek zamlı ödemelerin tutarları resmen açıklandı. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında olan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara Temmuz dönemi zam farklarını ödedi. Yapılan açıklamada, toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldığı Temmuz ayında, memur emeklileri, dul ve yetimlerine bu zam oranı ile oluşan zam farkları ödendi. Aylıklarını her ay alan emeklilere, Temmuz'da 1 aylık tutarında aylık farkı ödendi.

Üçer aylıklar halinde maaş alan emeklilere ise döneme göre farklı ödemeler yapıldı. Mayıs-Haziran-Temmuz dönemine denk gelenlere 1 aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemine denk gelenlere 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine denk gelenlere ise 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Ayrıca, Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 25'lik zamla birlikte en düşük memur maaşı 7 bin 901 lira 66 kuruşa yükseldi. En düşük maaşta bin 945 lira 42 kuruşluk artış yaşandı.

Bu nedenle 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırıldı. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 926 lira 26 kuruşluk ödeme yapıldı.

SGK'nın açıklamasına göre, tüm hak sahiplerinin Temmuz ayına ait zam farkları hesaplarına aktarılmış oldu. Bu gelişme emekli, dul ve yetimler arasında memnuniyetle karşılandı.


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