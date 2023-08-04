Çiftliğin altından oluk oluk altın fışkırdı! Kazıdan çıkanları gören gözlerine inanamadı

ABD'de Kentucky eyaletinin kırsalında yer alan bir çiftlik sahibi, toprağının altında yatan sırları keşfetti ve İç Savaş dönemine ait 700'den fazla altın sikkeyi gün yüzüne çıkardı. Bu olağanüstü keşif hem tarih meraklılarını heyecanlandırdı hem de çiftlik sahibinin yaşamını adeta değiştirdi. Uzmanlar bulunan hazineyle ilgili farklı teoriler ortaya atıyor. Özellikle o dönemde Kentucky'de devam eden çatışmaların bu hazinenin varlığıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.

DERİNLERDE SAKLI DEFİNE Kentucky eyaletinin göz kamaştıran kırsalında yer alan bir çiftlik, beklenmedik bir hazine ile tarihi yeniden canlandırdı. Çiftlik sahibi, toprağın altında gizlenmiş tarihi hazinesini bulduğunda adeta şaşkına döndü. 1863 yılına ait "Double Eagles" adı verilen altın sikke ve 1850-1862 yılları arasına tarihlenen yüzlerce ABD altın doları, bu define hazinesinin taç taşlarıydı. Ayrıca, hazine içerisinde birkaç gümüş madeni para da gün yüzüne çıktı.