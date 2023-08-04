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BİM KATALOG: 4 Ağustos 2023 müjdesi az evvel duyuruldu! Hafta sonunu da kapsıyor! Vakum makinesi 599 TL, soğan / patates saklama kabı 69 TL...

BİM 4 Ağuatos aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'de Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, Robot Süpürge RS 720 5.999 TL, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999 TL, Vakum Makinesi 599 TL. İşte BİM kataloğu...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 16:27 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 16:27
BİM KATALOG: 4 Ağustos 2023 müjdesi az evvel duyuruldu! Hafta sonunu da kapsıyor! Vakum makinesi 599 TL, soğan / patates saklama kabı 69 TL...

BİM'in yeni kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta yüzbinlerce kişinin beklediği ürünler yer alıyor. Ucuza alışveriş yapmak isteyenler zincir marketlerin indirimli broşürlerini yakından takip ediyor. Peki bu hafta BİM'de neler var?

BİM 4 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kase

Borcam

Hikaye kitapları

Oyuncak

Kaşıklık


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