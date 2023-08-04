BİM KATALOG: 4 Ağustos 2023 müjdesi az evvel duyuruldu! Hafta sonunu da kapsıyor! Vakum makinesi 599 TL, soğan / patates saklama kabı 69 TL...

BİM'in yeni kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta yüzbinlerce kişinin beklediği ürünler yer alıyor. Ucuza alışveriş yapmak isteyenler zincir marketlerin indirimli broşürlerini yakından takip ediyor. Peki bu hafta BİM'de neler var?
BİM'in yeni kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta yüzbinlerce kişinin beklediği ürünler yer alıyor. Ucuza alışveriş yapmak isteyenler zincir marketlerin indirimli broşürlerini yakından takip ediyor. Peki bu hafta BİM'de neler var?
BİM 4 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kase
Borcam
Hikaye kitapları
Oyuncak
Kaşıklık