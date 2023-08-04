500 milyon tonluk çılgın keşif! 1 gramını bile bulan turnayı gözünden vuruyor

Zeolit volkanik kökenli bir mineral olup kristal yapılı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve pek çok alanda kullanılıyor. Hidrasyon özelliği nedeniyle su moleküllerini çeker ve yapısı gereği çok gözeneklidir. Bu gözenekli yapısı sayesinde, zeolit birçok farklı kimyasal elementi bünyesinde barındırıyor. Son derece kıymetli madenler arasında yer alan bu maden pek çok sektörde kullanılıyor ve değeri için paha biçilemiyor.
MİLYONLARCA TONLUK REZERV
Balıkesir-Bigadiç bölgesinde yaklaşık 500 milyon ton zeolit rezervi olduğu tahmin ediliyor. Zeolit, Türkiye'de birçok farklı bölgede bulunuyor. Bunlar arasında en önemlileri Balıkesir, Manisa, Kütahya, İzmir, Bolu ve Kapadokya'dır.
Manisa-Gördes'te Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından detaylı rezerv etütleri yapılmış ve 18 milyon ton görünür ve 20 milyon ton zeolitik tüf rezervi tespit edilmiştir.