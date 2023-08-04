2000-2019 arası sigorta girişli olanlara müjde: Erken emeklilik geliyor! Kadınlar ve erkeklerin 2190 gün emekliliği öne alıyor!

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük hayali, emekli olarak düzenli bir gelire sahip olmak. Emeklilik, belirli yaş, prim ve çalışma süresi gibi kriterlere göre belirlenirken, emeklilik yaşını öne çekmenin bazı formülleri aranıyor. Yasal düzenlemelere göre, emeklilik için gereken kriterlerin başında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih gelmektedir. Peki, erken emekli olma yolları neler? İşte detaylar...

İşte erken emeklilik için kullanılabilecek 7 formül: Çocuklar Avantajı:



Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. 3 çocuğa kadar olan borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl ek kazanç elde edilebilir. Bu sayede yılı ve yaşı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart, çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olmaları.