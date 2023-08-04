PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Haberleri

2000-2019 arası sigorta girişli olanlara müjde: Erken emeklilik geliyor! Kadınlar ve erkeklerin 2190 gün emekliliği öne alıyor!

2000 sonrası emeklilik bekleyenler için müjdeli haber geldi. Mevcut ve gelecek emeklilik düzenlemeleri milyonlarca kişiyi etkiliyor. Türkiye'de milyonlarca çalışan, uzun yıllar boyunca birikim yaparak emekli olma hayaliyle yaşamlarını sürdürüyor. Emeklilik, özellikle geçmiş yıllarda düşük maaşlarla ilişkilendirildiğinden dolayı cazip gelmeyebilirken, yapılan düzenlemelerle birlikte emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler sağlandı. Bu sayede emeklilik, ülkedeki çalışanlar için önemli bir güvence olarak hala önemini koruyor. Öte yandan milyonlarca kişiye 6 yıl erken emeklilik yolu açılıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 11:50 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 12:02
2000-2019 arası sigorta girişli olanlara müjde: Erken emeklilik geliyor! Kadınlar ve erkeklerin 2190 gün emekliliği öne alıyor!

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük hayali, emekli olarak düzenli bir gelire sahip olmak. Emeklilik, belirli yaş, prim ve çalışma süresi gibi kriterlere göre belirlenirken, emeklilik yaşını öne çekmenin bazı formülleri aranıyor. Yasal düzenlemelere göre, emeklilik için gereken kriterlerin başında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih gelmektedir. Peki, erken emekli olma yolları neler? İşte detaylar...

İşte erken emeklilik için kullanılabilecek 7 formül:

Çocuklar Avantajı:

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. 3 çocuğa kadar olan borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl ek kazanç elde edilebilir. Bu sayede yılı ve yaşı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart, çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olmaları.

Askerlik Öne Çeker:

Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim kazanma süresi açısından önemli bir avantaj sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekebilir. Bu şekilde en az 1 yıl önce emekli olmak mümkündür.

10 Yıl Prim Yeterli:

Kısmi emeklilik olarak da bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tan başlar. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Sonrası için prim ve yıl şartları yükselmektedir.

Yüzde 60 Rapor Yeterli:

Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 oranında kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim ödeme şartı gerekmektedir.

Vergi İndirimi Yaş Şartını Kaldırır:

Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik oranına sahip olduklarında yaş şartına bakılmaksızın 15 yıl ve 3600 günden başlayarak, işe giriş tarihlerine göre 18 yıl ve 4680 güne kadar süreyle emekli olabilirler.

Yıpranma Hakkı:

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşabilmektedir.

Anneye Prim Avantajı:

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor ve bu süre yaş şartından düşülüyor.


SON DAKİKA