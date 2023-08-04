100 bin işçiye kadro torba yasayla çıkacak! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi hepsi listeye alındı! Kıdem ve maaş..

"ÇALIŞMAMIZIN BÜYÜK BİR KISMINI TAMAMLADIK"
Bilgin'in taşerona kadro düzenlemesine ilişkin açıklaması şu şekildeudi
"Taşeron meselesine ilişkin de "Öncelikle bizim hükümetimiz döneminde KİT'lerde yaklaşık 800-900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyetteydi. Oradan kalan 80 bin kişi var, onlarla ilgili çalıştık ama onların dışında da yeni taşeron işletmeler var. Yani esas işe ait olan bütün hizmetlerin kamuda kamunun yapması gerekir. Taşeron geçici bir şey için alınır. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması lazım. Bu bakımdan da taşeronun çok münferit alanlarda, esas işte değil geçici işlerde kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Onun dışındakilerin hepsinin taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum."
90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM
90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada yer alan geçici işçi düzenlemesi Meclis'ten geçti. Bu sorunun çözülmesiyle birlikte gözler taşerona kadro düzenelesine çevrildi.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını söyledi.
Erdem açıklamasında, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" dedi.
Meclis'e Gelecek!
Çalışmaların hız kesmeden sürdürülmesi ve torba yasanın planlanan zamanda yürürlüğe girmesiyle birlikte taşeron işçiler, uzun süredir bekledikleri kadroya kavuşmanın sevincini yaşayacaklar.
Bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve güvence altına almaya yönelik önemli bir adım olacak. Taşeron işçiler, bugüne kadar geçici ve belirsiz çalışma koşullarında çalışıyorlardı. Kadro verilmesiyle birlikte, iş güvencesi sağlanacak ve sosyal haklardan daha kolay bir şekilde yararlanabilecekler.
Kadroya geçecek taşeron işçilerin şartları belli oldu mu?
Taşeron işçiye kadro şartları merak ediliyor. Taşeron işçiler kadroya alınmak için devlet memurluğuna atanmada gereken şartları taşıyacak.