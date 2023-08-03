TÜİK Ağustos ayı kira zammı (TEFE-TÜFE) belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Ağustos 2023 kira artış oranı yüzde kaç? İş yeri, dükkan kirası hesaplama...

Ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak edilen ağustos ayı kira artış oranı için araştırmalar hızlandı. Peki, TÜİK Ağustos ayı kira zammı ne kadar? İşte detaylar...
Ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak edilen ağustos ayı kira artış oranı için araştırmalar hızlandı. Peki, TÜİK Ağustos ayı kira zammı ne kadar? İşte detaylar...
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI (TEFE-TÜFE) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos 2023 kir artış oranı henüz belli olmadı. Kira artış oranının Temmuz ayı enflasyon oranı (TEFE-TÜFE) ile birlikte netlik kazanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin verileri 3 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Temmuz ayı kira artış oranı %59.95 olarak açıklanmıştı.
TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI 2023 NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. Temmuz ayı kira artış oranı ise %59.95 olarak ortaya çıktı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.
KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kira artışı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek."
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL