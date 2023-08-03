Prefabrik ev yardımı için nereye başvurulur? Prefabrik ev devlet desteği nasıl alınır?

Prefabrik ev yapımı, ev onarımı, betonarme ev yapımı gibi barınma desteği başlığı altında yer alan yardım taleplerinde bulunabilmek için sizlere en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kurumuna başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu yardımları almak üzere yapılacak olan başvurularda bazı şartlar bulunmaktadır.

Bu şartlardan ilki prefabrik ev için başvuru yapacak kişinin kendisine ait olarak arsasının bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu kişilerin kiracı olması gerekmektedir. Maddi olarak durumlarının da çok iyi olmaması bu kişiler için başvuru şartları olarak sıralanmaktadır. Böylece kirada olanlar ev sahibi olma imkanı bulabilirler.