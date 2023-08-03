Kazdıkça gözlerine inanamadı! Çiftliğinin altından oluk oluk altın fışkırdı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir çiftçi, çiftliğinin altında gömülü İç Savaş zamanına ait 700'den fazla altın sikke bulmasıyla adeta büyük bir servet elde etti. Bu keşif Büyük Kentucky Definesi olarak anılmaya başlandı ve tarihi değeriyle büyük bir ilgi uyandırdı. Kentucky kırsalındaki çiftliğin tarlasında bulunan 700'den fazla sikke aralarında 1863 Double Eagles sikkeleri ve 1850-1862 tarihli yüzlerce ABD altın dolarının yanı sıra birkaç gümüş madeni parayı içeriyordu.

DERİNLERDE SAKLI DEFİNE Kentucky eyaletinin göz kamaştıran kırsalında yer alan bir çiftlik, beklenmedik bir hazine ile tarihi yeniden canlandırdı. Çiftlik sahibi, toprağın altında gizlenmiş tarihi hazinesini bulduğunda adeta şaşkına döndü. 1863 yılına ait "Double Eagles" adı verilen altın sikke ve 1850-1862 yılları arasına tarihlenen yüzlerce ABD altın doları, bu define hazinesinin taç taşlarıydı. Ayrıca, hazine içerisinde birkaç gümüş madeni para da gün yüzüne çıktı.