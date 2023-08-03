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Kazdıkça gözlerine inanamadı! Çiftliğinin altından oluk oluk altın fışkırdı

ABD'de Kentucky eyaletinin kırsalında yer alan bir çiftlik sahibi, toprağının altında yatan sırları keşfetti ve İç Savaş dönemine ait 700'den fazla altın sikkeyi gün yüzüne çıkardı. Bu olağanüstü keşif hem tarih meraklılarını heyecanlandırdı hem de çiftlik sahibinin yaşamını adeta değiştirdi. Uzmanlar bulunan hazineyle ilgili farklı teoriler ortaya atıyor. Özellikle o dönemde Kentucky'de devam eden çatışmaların bu hazinenin varlığıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 12:17 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 12:17
Kazdıkça gözlerine inanamadı! Çiftliğinin altından oluk oluk altın fışkırdı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir çiftçi, çiftliğinin altında gömülü İç Savaş zamanına ait 700'den fazla altın sikke bulmasıyla adeta büyük bir servet elde etti. Bu keşif Büyük Kentucky Definesi olarak anılmaya başlandı ve tarihi değeriyle büyük bir ilgi uyandırdı. Kentucky kırsalındaki çiftliğin tarlasında bulunan 700'den fazla sikke aralarında 1863 Double Eagles sikkeleri ve 1850-1862 tarihli yüzlerce ABD altın dolarının yanı sıra birkaç gümüş madeni parayı içeriyordu.

DERİNLERDE SAKLI DEFİNE

Kentucky eyaletinin göz kamaştıran kırsalında yer alan bir çiftlik, beklenmedik bir hazine ile tarihi yeniden canlandırdı. Çiftlik sahibi, toprağın altında gizlenmiş tarihi hazinesini bulduğunda adeta şaşkına döndü. 1863 yılına ait "Double Eagles" adı verilen altın sikke ve 1850-1862 yılları arasına tarihlenen yüzlerce ABD altın doları, bu define hazinesinin taç taşlarıydı. Ayrıca, hazine içerisinde birkaç gümüş madeni para da gün yüzüne çıktı.

TARİHİ HAZİNE GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Bu tarihi keşif, internetin gücüyle dünya çapında tanındı. Çiftlik sahibinin kimliği gizli tutulurken, YouTube'da paylaşılan bir video sayesinde hazinenin büyüklüğü ve önemi gözler önüne serildi. Videodaki adam, hazineyi topraktan çıkarırken "Bu, gelmiş geçmiş en çılgınca şey. İçinde 1 dolarlık altın paralar, 20 dolarlık altın paralar ve 10 dolarlık altın paralar bulunuyor. Ve hala daha çıkarıyoruz" sözleriyle heyecanını paylaşıyor. Ancak hazinenin tam olarak nerede bulunduğu gizemini koruyor.

Define içerisinde bulunan altın sikkelerin yüzde 95'inin altın dolar olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 1840-1862 yılları arasına tarihlenen yaklaşık 20 adet 10 dolarlık Liberty madeni parası ve 1857-1862 yılları arasına tarihlenen yaklaşık sekiz adet 20 dolarlık Liberty madeni parası da define içerisindeki diğer zenginlikler arasında yer alıyor.

Özellikle nadir parçalar arasında, binlerce dolar değerinde olan 20 dolarlık Gold Liberty paraları bulunuyor ve bu paralardan 18 tanesi define içerisinde keşfedilmiş durumda.

Uzmanlar bulunan hazineyle ilgili farklı teoriler ortaya atıyor. Özellikle o dönemde Kentucky'de devam eden çatışmaların bu hazinenin varlığıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekiyorlar. İç Savaşın getirdiği belirsizliklerin ve kaosun, insanların bu tür değerli varlıkları toprak altına saklama ihtiyacını doğurabileceği düşünülüyor.

Nadir paraların ticaretiyle ilgilenen bir uzman, bu keşfi kariyerinin en önemli olaylarından biri olarak niteliyor. İç Savaş dönemine ait bu tarihi paraların keşfi, sadece maddi bir kazanç sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tarihle iç içe geçmiş bir hikayenin parçası olma fırsatı sunuyor.


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