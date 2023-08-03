Galericilere darbe! Devlet kullanmadığı beklettiği otomobilleri satışa çıkarttı! Dacia Logan 203.500 TL, AUDİ A4 247.425 TL’den satılıyor

Eskiden oldukça düşük fiyatlarla satılan araçlar bile artık 350-500 Bin TL'nin altında bulunmuyor. Fiyatların çılgınca yükseldiği otomobil piyasası, araç ihtiyacı olanları zor durumda bırakıyor. Ancak buna karşın, ikinci el araç satın almayı düşünenlere devlet tarafından ucuz fiyatlarla araç sahibi olma fırsatı sunuluyor. Ticaret Bakanlığı 'nın düzenlediği e-ihaleler, uygun fiyatlarla araç sahibi olma fırsatı sunuyor. Peki, e-ihale ile araç nasıl alınır? İşte adım adım e-ihale yöntemiyle araç sahibi olma süreci:

Ticaret Bakanlığı Araç Satışları İle Uygun Fiyata Araç Sahibi Olma İmkanı Sunuyor

Ticaret Bakanlığı, devlete ait, gümrükte bekleyen ve sahibi belli olmayan ya da başka nedenlerle devletin kontrolünde bulunan ikinci el otomobilleri satışa çıkarıyor. Bu satışlar e-ihale yöntemiyle gerçekleştiriliyor ve bu sayede ikinci el otomobil piyasasının altında fiyatlarla araç sahibi olma fırsatı sunuluyor. Bu imkandan yararlananlar oldukça avantajlı bir alışveriş yapıyorlar. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.