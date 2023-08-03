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Galericilere darbe! Devlet kullanmadığı beklettiği otomobilleri satışa çıkarttı! Dacia Logan 203.500 TL, AUDİ A4 247.425 TL'den satılıyor

Son zamanlarda Türkiye'de otomobil piyasasının en önemli gündem maddesi, araç fiyatlarındaki artışlar oldu. Sıfır kilometre otomobil fiyatları hızla yükselirken, bu durum ikinci el araçları da etkilemeye başladı. Bu bağlamda Ticaret Bakanlığı, devlete ait ikinci el otomobillerin satışını ihaleyle yapıyor. Bu ihale ilanlarını takip ederek, hangi araçların satışa çıkarıldığını ve başlangıç fiyatlarını öğrenebilirsiniz. İhale ilanları genellikle Ticaret Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yayımlanır.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 13:46 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 13:46
Galericilere darbe! Devlet kullanmadığı beklettiği otomobilleri satışa çıkarttı! Dacia Logan 203.500 TL, AUDİ A4 247.425 TL’den satılıyor

Eskiden oldukça düşük fiyatlarla satılan araçlar bile artık 350-500 Bin TL'nin altında bulunmuyor. Fiyatların çılgınca yükseldiği otomobil piyasası, araç ihtiyacı olanları zor durumda bırakıyor. Ancak buna karşın, ikinci el araç satın almayı düşünenlere devlet tarafından ucuz fiyatlarla araç sahibi olma fırsatı sunuluyor. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği e-ihaleler, uygun fiyatlarla araç sahibi olma fırsatı sunuyor. Peki, e-ihale ile araç nasıl alınır? İşte adım adım e-ihale yöntemiyle araç sahibi olma süreci:

Ticaret Bakanlığı Araç Satışları İle Uygun Fiyata Araç Sahibi Olma İmkanı Sunuyor

Ticaret Bakanlığı, devlete ait, gümrükte bekleyen ve sahibi belli olmayan ya da başka nedenlerle devletin kontrolünde bulunan ikinci el otomobilleri satışa çıkarıyor. Bu satışlar e-ihale yöntemiyle gerçekleştiriliyor ve bu sayede ikinci el otomobil piyasasının altında fiyatlarla araç sahibi olma fırsatı sunuluyor. Bu imkandan yararlananlar oldukça avantajlı bir alışveriş yapıyorlar. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.

Ucuz İkinci El Araç Sahibi Olma Yolu: E-İhale ile Araç Satın Alın

İlk olarak, Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç satış ihale ilanlarını takip etmek gerekiyor. Bu ilanlar üzerinden vatandaşlar e-ihalelere katılabiliyorlar. Fiyat teklifi verilirken, verilecek teklifin son teklifin üzerinde olması gerektiği unutulmamalıdır.

Teklif verecek olan kişilerin, teklif tutarının yüzde 10'unu geçici teminat olarak ödemeleri gerekiyor. Eğer ihale kazanılırsa, bu ödenen teminat miktarı ödeyecekleri toplam tutardan düşülüyor. İhale kazanılmazsa, ödenen geçici teminat miktarı iade ediliyor.

Ticaret Bakanlığı, devlete ait ikinci el otomobillerin satışını düzenli olarak duyurur. Bu ihale ilanlarını takip ederek, hangi araçların satışa çıkarıldığını ve başlangıç fiyatlarını öğrenebilirsiniz. İhale ilanları genellikle Ticaret Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yayımlanır.

E-İhaleye Kaydolun:

İhaleye katılmak için öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sistemine kaydolmanız gerekmektedir. Bu işlemi online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Kaydınızı tamamladıktan sonra ihalelere katılabileceksiniz.

Teklif Verme Aşaması:

İhale günü geldiğinde, belirtilen saatte e-ihale platformuna giriş yapın. İlgilendiğiniz araç için vermek istediğiniz teklifi girebilirsiniz. Teklifler genellikle belirli aralıklarla artırılır ve son teklif veren kişi ihaleyi kazanır.

Geçici Teminat Ödemesi:

Teklif verirken, teklif tutarının yüzde 10'u kadar geçici teminat bedelini ödemeniz gerekebilir. Bu ödeme, ihaleyi kazanmanız durumunda ödeyeceğiniz tutardan düşülür. Kazanamazsanız, ödemiş olduğunuz geçici teminat size iade edilir.

İhaleyi Kazanma ve İşlemlerin Tamamlanması:

Eğer verdiğiniz teklif diğer katılımcıların tekliflerini geçerse ve ihaleyi kazanırsanız, ihale bedelini belirtilen süre içinde ödemeniz gerekecektir. Ödeme işlemleri ve gerekli belgelerin sunumu için Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği prosedürleri takip etmelisiniz.

Araç Teslimi:

İhale bedelini ödedikten ve gerekli belgeleri tamamladıktan sonra, araç size teslim edilir. Teslimat aşamasında Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen süreçlere ve yönergelerine uymalısınız.

E-ihale yöntemiyle uygun fiyatlarla ikinci el araç sahibi olmak isteyenler, yukarıdaki adımları takip ederek bu fırsattan yararlanabilirler. Ancak her adımda dikkatli olmak ve gerekli işlemleri eksiksiz tamamlamak önemlidir. Unutmayın, e-ihalelerde rekabetçi bir ortam olduğundan, teklif verirken dikkatli bir strateji izlemek başarı şansınızı artırabilir.

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